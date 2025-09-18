Zity renovará el 25% de su flota 100% eléctrica a partir de octubre

Lanza una nueva promoción hasta final de año con un 50% de descuento para el uso de sus vehículos los domingos

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de 'car sharing' Zity by Mobilize iniciará un proceso de actualización de su flota en Madrid a partir de octubre, mediante el cual sustituirá 200 vehículos actuales por el nuevo Dacia Spring, el equivalente al 25% de su flota 100% eléctrica, con nuevos modelos "más seguros y equipados".

Desde junio, unos 600 vehículos eléctricos de Zity, conviven en la misma plataforma con los 30 modelos Gasolina + GLP (Dacia Duster y Dacia Sandero), favoreciendo una oferta más completa de movilidad a los madrileños para desplazarse no solo por todo el territorio peninsular español.

Actualmente, gran parte de las recargas de la flota se realizan con energía autogenerada en los más de 500 m2 de placas solares instaladas en su sede de Madrid. Durante 2025 se han realizado más de 3.000 recargas con energía autogenerada, lo que supone un 16% de la demanda energética total, evitando la emisión de más de 243 toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que equivale a la plantación de 333 árboles.

"Este cambio supone un paso adelante en la apuesta de la compañía por ofrecer una experiencia de conducción moderna, cómoda y confiable a sus usuarios".

DESCUENTOS POR EL 'DÍA DEL CONDUCTOR'

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), Zity también ha anunciado un paquete de novedades destinadas a acercar la movilidad sostenible y compartida a todos los madrileños, como la iniciativa 'El Día del Conductor', por la que ofrece un descuento del 50% en el alquiler de sus vehículos eléctricos, todos los domingos hasta fin de año.

Dirigida a todos los usuarios, sin códigos promocionales, ni mínimo de gasto, busca convertir cada domingo en una oportunidad de movilidad más asequible. Esta promoción se aplica de forma automática a los alquileres realizados todos los domingos. Adicionalmente, para aquellos que aún no son clientes, Zity duplica la bonificación por registro, pasando de 10 a 20 euros.

"La Semana Europea de la Movilidad nos recuerda que el transporte debe ser inclusivo y no dejar a nadie atrás. En Zity creemos que eso se traduce en acciones concretas. Nuestras promociones de otoño buscan precisamente eso: dar aire a los bolsillos sin renunciar a una movilidad responsable con la ciudad y con el planeta", ha señalado la directora de Zity España, Rosa Campos.