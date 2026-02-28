Unos 7.000 escolares participan en los Programas de Educación en Valores de Aldeas Infantiles SOS en la Región

Niños con mochilas - ALDEAS INFANTILES

MURCIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 7.000 alumnos y alumnas de la Región de Murcia participan este curso en los programas educativos de Aldeas Infantiles SOS: 'Abraza tus Valores', dirigido a Educación Infantil y Primaria (escolares de 4 a 12 años), y 'Párate a Pensar', a Secundaria (de 12 a 16 años).

En ellos, la organización de atención directa a la infancia promueve un uso equilibrado y responsable de la tecnología entre los niños, niñas y adolescentes. Estos programas implican al profesorado, al alumnado y a las familias, contando con materiales para trabajar en casa.

En un contexto en el que las pantallas tienen un impacto cada vez mayor en la vida diaria de la infancia y la adolescencia, los programas educativos 'Abraza tus Valores' y 'Párate a Pensar' continúan un ciclo de tres años iniciado el curso pasado que tiene como objetivo promover el equilibrio en el buen uso de la tecnología, proteger a los niños, niñas y adolescentes de contenidos inapropiados y fomentar su bienestar físico, mental y social.

En ellos participan este año 7.000 escolares de la Región de Murcia, 4.100 de Educación Infantil y Primaria y 2.900 de Secundaria, de un total de 70 centros educativos. Este curso se centra en el valor de la convivencia.

"Queremos que los niños, niñas y adolescentes aprendan a relacionarse de forma saludable y respetuosa entre ellos y con su entorno, dentro y fuera del espacio digital. La tecnología debe ser una herramienta y no un obstáculo para su bienestar y desarrollo integral", sostiene el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig.

Entre las iniciativas propuestas destaca el reto 'Una Semana para Convivir con Menos Pantallas', una actividad que invita a las familias y a las comunidades escolares a reducir temporalmente el uso de dispositivos digitales para redescubrir otras formas de interacción, aprendizaje y disfrute.

Este reto incluye manuales adaptados por edades con estrategias para superar las dificultades que plantea la desconexión digital y fomentar vínculos familiares más fuertes. Ambos programas se estructuran en torno a tres unidades temáticas específicas y adaptadas a cada nivel educativo.

En Educación Infantil y Primaria, a través de 'Abraza tus Valores' los niños y las niñas trabajarán la convivencia desde distintas perspectivas.

La unidad 'Bien conmigo, bien con el mundo' aborda la autoestima, las emociones y el bienestar personal, así como la gestión del tiempo y de la atención para equilibrar la vida digital con la vida real. La segunda unidad, 'Conectamos de verdad', se centra en las relaciones interpersonales, promoviendo una convivencia saludable en entornos físicos y digitales.

Por último, 'Convivimos en un mundo conectado' busca ayudar a los niños y niñas a valorar cómo se recibe y comparte la información, y a explorar cómo las acciones presenciales y digitales construyen espacios de entendimiento basados en el respeto.

En Secundaria, 'Párate a Pensar' adopta un enfoque más profundo en torno a la convivencia. La unidad 'Empezando por convivir con uno mismo' promueve el respeto y la autoestima como base para un bienestar integral. En 'Comunicarnos bien para convivir mejor', se refuerza la empatía y se explora cómo la comunicación mejora las relaciones digitales y presenciales.

Finalmente, la unidad 'Convivir en un mundo hiperconectado' analiza el impacto de las acciones en el espacio digital y real, y fomenta el uso de la tecnología para mejorar las relaciones de los adolescentes entre ellos y con su entorno.

A final de curso, Aldeas Infantiles SOS organizará en Madrid una nueva edición de la Jornada Nacional de Jóvenes. Este encuentro, colofón del programa 'Párate a Pensar', reunirá a un profesor y un alumno de cada comunidad autónoma para compartir sus trabajos relacionados con el tema del año y colaborar en la creación de un Decálogo sobre el Uso de las Tecnologías, una iniciativa diseñada por y para jóvenes, que busca fomentar la participación activa y la responsabilidad digital.

"La necesaria implicación activa de las familias y de la sociedad Aldeas Infantiles SOS subraya que la educación en valores no puede limitarse al aula. Por ello, las actividades cuentan con componentes diseñados para realizar en casa, involucrando activamente a las familias. La organización busca así generar un impacto más amplio que trascienda el entorno escolar", afirman.

Durante más de un cuarto de siglo, Aldeas Infantiles SOS ha fomentado la reflexión y el diálogo entre estudiantes, profesores y familias a través de sus programas educativos. A lo largo de estos años, ha llevado a las aulas valores esenciales como la igualdad, la empatía, la tolerancia, el esfuerzo, la paciencia y la esperanza.

Con sus Programas de Educación en Valores, Aldeas contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº4: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Los programas educativos de Aldeas Infantiles SOS pueden descargarse de forma gratuita en www.aldeasinfantiles.es/educa.