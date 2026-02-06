La AECC recaudará fondos en supermercados, tiendas y estaciones de servicio con 'La Compra de tu vida'

Archivo - Campaña 'La compra de tu vida'. - AECC - Archivo

En la pasada edición en la Región de Murcia se recaudaron más de 24.000 euros MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) lanza la sexta edición de 'La Compra de tu vida', una iniciativa solidaria que invita a la sociedad a colaborar contra la enfermedad tras hacer la compra en las líneas de cajas de supermercados, estaciones de servicio y tiendas de España, tanto físicas como online, con el objetivo de recaudar fondos para invertir más recursos en apoyo, prevención e investigación contra el cáncer.

La recaudación de la campaña, que el año pasado en la Región de Murcia fue de más de 24.000 euros, estará activa del 6 al 15 de febrero, y se destinará a la prevención del cáncer y a los servicios gratuitos que presta la Asociación.

Para participar en la iniciativa, que se enmarca en el Mes Mundial Contra el Cáncer, que se conmemora en febrero, cualquier persona interesada puede ampliar su ticket de la compra a partir de 1 euro en los establecimientos de más de una treintena de empresas que se han sumado a la causa, según han informado fuentes del AECC.

En la Región de Murcia paticipan varios establecimientos como Marvimundo, Consum, C&A, Supermercados Día, Clarel y E.Leclerc; además de pequeños comercios en las localidades de Alcantarilla, Alguazas, Cabezo de Torres, Cieza, La Alberca, La Unión, Lorca, Lorquí, Los Alcázares, Moratalla, Pozo Estrecho, San Pedro del Pinatar, Sangonera la Verde,

El presidente de la Asociación en la Región de Murcia, Eduardo González, ha explicado que "gracias al apoyo de toda la sociedad lideramos el esfuerzo para disminuir el impacto del cáncer y mejorar la vida de las personas. El cáncer es el mayor desafío sociosanitario que tenemos como sociedad".

Asimismo, ha afirmado que "todas las aportaciones, por pequeñas que puedan parecer, van a ser determinantes para contribuir a sumar esfuerzos en investigación oncológica o en una atención integral a las personas con cáncer a través de los servicios gratuitos que promueve la Asociación en la Región para pacientes y familiares y que buscan aliviar el impacto del cáncer en todos los ámbitos".

El listado completo de establecimientos colaboradores se puede consultar en la web de 'La Compra de tu vida', donde también se podrán realizar las donaciones de forma online.

OBJETIVO: UNA ATENCIÓN ONCOLÓGICA MÁS HUMANA E INTEGRAL

La puesta en marcha de la nueva edición de 'La compra de tu vida' se une este año al lanzamiento de su modelo de atención integral basado en las prioridades que pacientes oncológicos y los familiares han identificado como aspectos esenciales para recibir un trato más humano e integral durante su tratamiento.

Entre otras cosas, este modelo amplía de forma importante a cartera de servicios gratuitos de la Asociación en áreas como la nutrición, la fisioterapia, jurídico-laboral entre otras áreas.

Esta nueva línea estratégica busca reivindicar la humanización del paciente durante todo el proceso oncológico, centrándose en cuatro grandes aspectos: atención integral a la persona, autonomía y participación de los pacientes, nuevos entornos asistenciales y bienestar y formación de los profesionales sanitarios.

LOS SERVICIOS GRATUITOS DE LA ASOCIACIÓN PARA PACIENTES Y FAMILIARES

Los fondos recaudados con la campaña se destinarán a los servicios de apoyo, prevención e investigación contra el cáncer que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece de manera gratuita para todas las personas afectadas por la enfermedad que lo necesiten.

La Asociación ofrece apoyo y acompañamiento integral a pacientes y familiares afectados por el cáncer. En la Región la Asociación está presente en casi todo el territorio con servicios gratuitos para pacientes de cáncer y familiares de psicología, trabajo social, logopedia, voluntariado asistencial y fisioterapia.

También dispone de un servicio de atención telefónica gratuito y disponible las 24h del día durante todos los días del año: 900 100 036.

En cuanto a la investigación, la Asociación es la entidad que más fondos destina a investigar el cáncer y más investigadores apoya. Durante 2025 ha contado con un total de 792 ayudas en desarrollo, lo que supone una inversión de más 157 millones de euros, distribuidos en más de 3.000 investigadores que desarrollan sus trabajos en 38 provincias de España.