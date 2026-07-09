AEMET activa aviso amarillo por altas temperaturas de hasta 39 grados este viernes en la Vega del Segura

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por temperaturas máximas para este viernes, 10 de julio, en la comarca de la Vega del Segura.

El aviso afecta a este ámbito geográfico ante la previsión de temperaturas máximas que podrían alcanzar los 39 grados centígrados, han informado desde el 1-1-2.

Según la información facilitada por AEMET, el aviso estará activo desde las 13.00 horas de este viernes, 10 de julio, hasta las 21.00 horas del mismo día, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.