Alumnos de centros educativos de Murcia participan en el I Concurso de Cortos contra el acoso escolar

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 72.000 alumnos de centros educativos del municipio de Murcia podrán participar en el I Concurso de Cortos '3,2,1...¡Acción!' contra la violencia escolar, una iniciativa del Ayuntamiento de Murcia con la que se pretende que los escolares "cuenten desde su cámara cómo se vive, se siente y se frena el acoso y el ciberacoso, porque no hay mensaje más efectivo que aquel que nace de un igual hacia otro".

Los alumnos, que podrán presentar sus trabajos hasta el 3 de abril, tendrán que realizar un corto que "induzca a una reflexión sobre el acoso escolar", según ha explicado en rueda de prensa la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López.

El concurso, en el que podrán participar alumnos desde Educación Infantil hasta Formación Profesional y Bachillerato, se ha organizado en dos categorías. Una primera de Infantil, Primaria y Educación Especial; y una segunda de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

López ha estado acompañada por el secretario de la Asociación de Profesionales y Empresas del Sector Cinematográfico de la Región de Murcia (Cinemur) y director de 'Las últimas Voluntades', Joaquín Carmona; el presidente de Cinemur, Alejandro Rius; el secretario del IES Ramón y Cajal; y los estudiantes del ciclo de Realización de Audiovisuales y Espectáculos, Alejandro Gallego y Javier Montes.

El objetivo es lanzar "una llamada a mirar de frente una realidad que todavía duele en demasiadas aulas, el acoso escolar, y a transformarla desde donde nacen los cambios auténticos, desde la mirada y la voz de los jóvenes", ha señalado la edil.

De ahí que lo que busca fomentar este concurso es "la creatividad con propósito, técnica con valores, talento al servicio de una sociedad más justa", ha explicado la edil, que ha enfatizado que mediante el proceso creativo que supone un rodaje la experiencia de acoso se convertirá en un guión, "en escoger un plano que muestre la soledad de una víctima, decidir el sonido que acompaña un momento de valentía, porque todo eso genera reflexión profunda y ello es el primer paso para la empatía y la empatía, el primer paso para la convivencia positiva".

Por eso, ha defendido, "este concurso no es solo un certamen artístico, una herramienta pedagógica, una conversación colectiva, es una forma de decirle a los jóvenes que su mirada importa, que su voz cambia cosas".

Por su parte, el secretario de Cinemur ha mostrado su apoyo a dicha iniciativa, porque se trata de un festival "necesario, no solo por acercar unas historias que cada vez están más presentes en nuestras vidas, como es el acoso escolar, sino hacerlo desde la visión de las propias personas que lo están protagonizando, los alumnos".

Ha deseado que sea un "gran éxito" y que el próximo año "se repita y sirva de ejemplo para que otras causas sociales se aborden también desde el sector" del cine.

La participación de este director de cine y productor en el jurado, y en la difusión del certamen, refuerza la conexión entre el ámbito educativo y el sector audiovisual, garantizando que la creatividad del alumnado se reconozca en un entorno profesional.

Los alumnos del IES Alejandro Gallego y Javier Montes han advertido que el tema del acoso escolar "está presente en muchos centros, aunque no lo veamos" y como estudiantes de realización audiovisual les supone un reto poder afrontar desde la creatividad esta iniciativa.

DÓNDE PRESENTAR LOS CORTOS

Los cortos se podrán presentar por vía telemática a través del correo 'programaseducativos.educa@ayto-murcia.es' o entrega física en la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía (Servicio de Educación. Abenarabi, 1. sexta planta, despacho 6.13, en horario de mañana).

Los requisitos son: cortos originales, máximo 10 minutos (incluyendo créditos), en formato mp4; la temática deberá ser sobre convivencia escolar y ciberconvivencia.

Las ocho obras finalistas se proyectarán en la Filmoteca Regional durante el Festival '#YoLoCORTO', coincidiendo con el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Se otorgarán tres premios: uno por cada categoría y otro elegido por el público.

Este certamen "forma parte de la estrategia municipal que ha situado a Murcia como un referente nacional en la prevención del acoso, liderando la red temática 'Convivencias en Positivo', dentro de la red estatal de ciudades educadoras", ha recordado la concejal.