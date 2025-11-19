Alumnos de cuarto de ESO de la Región participan en una competición nacional de ciberseguridad de la Guardia Civil

El coronel jefe de la Zona de la Guardia Civil de Murcia, Francisco Pulido; junto al delegado de Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas; y a la secretaría General de Educación y Formación Profesional de la CARM, Carmen María Zambrano - EUROPA PRESS

Alumnos de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de centros educativos de la Región podrán participar en la en la VII Ciberliga Pre-Amateur, una competición nacional organizada por la Guardia Civil que tiene como objetivo fomentar la cultura de la ciberseguridad y promover el uso seguro y responsable de las tecnologías entre el alumnado de este nivel educativo.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha impulsado la difusión y el desarrollo de esta iniciativa que se viene desarrollando cada año, desde 2019.

La Ciberliga se ha consolidado como una referencia nacional en materia de formación en ciberseguridad, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema digital mediante la sensibilización y la capacitación de la ciudadanía.

El coronel jefe de la Zona de la Guardia Civil de Murcia, Francisco Pulido; el delegado de Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas; y la secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Carmen María Zambrano, han presentado este miércoles esta edición, en el Instituto de Educación Secundaria El Carmen, de Murcia, uno de los centros participantes.

Los estudiantes competirán en equipos de cuatro personas en representación de sus centros educativos. La VII Ciberliga se estructura en dos fases: una clasificatoria online y la final nacional presencial.

Durante la fase clasificatoria, que en la Región de Murcia se celebrará del 2 al 13 de marzo de 2026, el alumnado participante recibirá formación práctica en autoprotección digital, asistirá a charlas de concienciación sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías y resolverá retos de ciberseguridad diseñados por expertos de la Guardia Civil.

Los dos mejores equipos de cada comunidad autónoma accederán a la fase final, que se celebrará en la Academia de Oficiales y Centro Universitario de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid) durante el mes de abril de 2026, con la participación de especialistas del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y otras entidades de referencia en el ámbito tecnológico.

Los equipos finalistas recibirán premios en material informático de uso educativo y un diploma acreditativo expedido por la Guardia Civil, como reconocimiento a su esfuerzo y compromiso. La Consejería ha distribuido la información entre los centros educativos.

CONCIENCIAR Y DIVULGAR

El coronel Pulido ha destacado que "la Ciberliga de la Guardia Civil nace como una iniciativa complementaria a la actividad operativa que desarrolla la Guardia Civil en la lucha contra la cibercriminalidad y lo que pretende es concienciar y divulgar de una manera didáctica todo aquel conocimiento que se va obteniendo por la Guardia Civil en el ámbito de la investigación".

Por su parte, el delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ha trasladado a los estudiantes que la tecnología les proporciona un acceso infinito a información y entretenimiento y les abre una ventana inmensa al mundo.

"Y eso, además de un privilegio, supone una enorme responsabilidad de la que debéis ser conscientes", ha manifestado. Francisco Lucas ha indicado que, hoy en día, además de las amenazas convencionales, existen nuevas tipologías delincuenciales, y es en el ciberespacio donde los delincuentes están continuamente reinventando el delito.

Por eso ha animado a los alumnos a participar en esta ciberliga de la Guardia Civil, en la que, además de disfrutar y vivir nuevas experiencias, aprenderán cómo la ciberseguridad contribuye a proteger a las personas, empresas y países de los peligros que existen en internet.

Por su parte, la secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional, Carmen María Zamora, ha destacado que "la colaboración entre la Guardia Civil y la Consejería refuerza el compromiso común con la educación digital responsable y la formación en competencias de seguridad".

En este sentido, ha recordado que "el Gobierno regional ha implantado la nueva Estrategia de Digitalización Educativa de la Región de Murcia 'Libre', que regula el uso de los dispositivos digitales en los centros educativos, garantizando un buen uso, equilibrado y eficaz de la tecnología en la enseñanza".

Entre las novedades se encuentra la ampliación de la limitación del uso de dispositivos digitales con el objetivo de reducir el tiempo de exposición del alumnado a las pantallas, adaptar el uso de los medios digitales a cada etapa educativa, no usar los dispositivos como meros sustitutivos que repliquen el libro de texto, ni utilizarse para la simple visualización de vídeos de extensión prolongada, restringir el uso de dispositivos digitales de uso individual en las enseñanzas de lectura, escritura y matemáticas hasta cuarto de Primaria incluido, y continuar con la prohibición del uso del teléfono móvil en los centros educativos.

Los centros interesados deberán cumplimentar un formulario de preinscripción antes de que finalice el mes de noviembre, manifestando así su interés en formar parte de la competición.

La VII Ciberliga Pre-Amateur se desarrollará simultáneamente en trece comunidades autónomas y una ciudad autónoma, lo que supone un importante paso adelante en la extensión de esta iniciativa educativa, que combina aprendizaje, trabajo en equipo y concienciación frente a los desafíos de la ciberseguridad.