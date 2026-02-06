Asaja-Murcia califica de "temeridad" la entrada de naranjas de Egipto con residuos prohibidos al mercado europeo

Archivo - Naranjas en el árbol - AVA-ASAJA - Archivo

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización profesional agraria Asaja-Murcia ha valorado como "una temeridad y un enorme peligro" la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos al mercado europeo.

La Red de Alerta Rápida de la UE para Alimentos y Piensos (RASFF) ha notificado los primeros lotes de 2026 con incumplimientos graves. En concreto, un cargamento de naranjas egipcias fue interceptado en Italia con 0,21 mg/kg de Chlorpropham, un herbicida y regulador del crecimiento prohibido en la Unión Europea desde 2019, con niveles que multiplican hasta por 21 el límite máximo permitido.

Para el secretario general de Asaja-Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, "la entrada al mercado europeo de estas naranjas es un disparate y una barbaridad, ya que supone una grave amenaza para nuestra seguridad alimentaria, así como debilitan y deterioran la confianza del consumidores". "A esto hay que unir que puede causar un efecto de contracción del consumo muy negativo para el mercado citrícola", lamenta.

Por ello, ha abogado por "detener la importación de cítricos de terceros países con sustancias prohibidas que alcanzan el mercado europeo".

Para ello, defiende, la Unión Europea "tiene que hacer mucho más hincapié en los controles fitosanitarios y, especialmente, evitar acuerdos que perjudican notablemente la rentabilidad y competitividad de nuestras producciones".

Dentro del mismo contexto, Gálvez Caravaca también subraya que "es de máxima importancia evitar que puedan entrar al mercado europeo plagas y enfermedades que perjudiquen gravemente a nuestro sector. Ahora más que nunca, tenemos que fortalecer el etiquetado de nuestras frutas y hortalizas, para que el consumo conozca perfectamente el origen de los productos que se venden en las grandes superficies".

"Tenemos que trabajar en una campaña de promoción del consumo de los productos hortofrutícolas origen España, que son los mejores del mundo, los de mayor calidad y seguridad alimentaria", destaca el portavoz de Asaja-Murcia.