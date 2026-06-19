El Ayuntamiento de Cartagena respalda fijar el 7 de enero como festivo local para 2027

Comisión de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena ha informado favorablemente y por unanimidad la propuesta de festivos locales para 2027. Las fechas designadas han sido el 7 de enero (el día posterior a la festividad de Reyes) y el 24 de septiembre (Viernes de Carthagineses y Romanos).

Esta medida implicará que la vuelta al trabajo y a los colegios se retrasará tras las vacaciones navideñas, dado que el Consejo Escolar Municipal ya ha determinado que el viernes 8 de enero será jornada no lectiva, fijando el regreso definitivo a las aulas para el lunes 11 de enero de 2027.

La propuesta, elevada por el concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, justifica la designación del 7 de enero como día no laborable debido a una coincidencia en el calendario, según ha informado el Ayuntamiento.

La festividad local tradicional del Viernes de Dolores coincidirá en 2027 con el día 19 de marzo, jornada en la que se celebra San José, Día del Padre, que está declarado como festivo de carácter autonómico en la Región de Murcia.

Por otra parte, la Comisión ha validado el relevo en el Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades, donde el edil Diego Lorente se incorporará como nuevo representante de la Corporación.

En el plano político, la Comisión de Hacienda e Interior ha sacado adelante, por mayoría simple, una iniciativa del grupo municipal MC para crear una Comisión de Investigación encargada de fiscalizar la gestión del Área y la Delegación de Turismo, así como de sus organismos dependientes.

El acuerdo ha contado con el respaldo de MC, PSOE, Sí Cartagena y la concejala María Dolores Ruiz, frente al voto en contra de PP, Diego Salinas y Beatriz Sánchez, y la abstención del grupo municipal Vox.

Asimismo, se ha aprobado la propuesta del edil Álvaro Valdés reguladora del régimen de asignaciones económicas para los grupos políticos y concejales no adscritos desde el presente ejercicio de 2026 hasta las elecciones municipales de junio de 2027.

El cuadro financiero anual otorga al PP un total de 28.266 euros; a MC, 20.266 euros; al PSOE, 12.266 euros; a Vox, 6.933 euros; al Grupo Mixto, 4.266 euros; y fija en 3.999 euros la cuantía global para los ediles no adscritos (1.333 euros por concejal). Han votado a favor PP, Diego Salinas, Beatriz Sánchez y María Dolores Ruiz; en contra Vox, y se han abstenido MC, PSOE y Sí Cartagena.

Finalmente, durante la sesión se ha dado cuenta formal del cese del grupo municipal Vox dentro del Gobierno local y la consiguiente reestructuración del Ejecutivo municipal.

En materia normativa, ha sido aprobada de forma definitiva la modificación del artículo 151.12 de la Ordenanza de Tráfico y Seguridad Vial, la cual endurece y detalla las prohibiciones de estacionamiento en zonas de limitación horaria (zona ORA), sancionando expresamente conductas como aparcar sin tique visible, rebasar el tiempo abonado, carecer de distintivo de residente, el uso de autorizaciones falsificadas o el estacionamiento ocupando más de una plaza.