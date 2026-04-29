El Ayuntamiento de Murcia activa un dispositivo de limpieza con 105 operarios y 110 contenedores para el WARM UP

Archivo - Festival Warm Up - RAFA GALÁN/WARM UP - Archivo

MURCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la concejalía de Fomento y Patrimonio, ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza viaria y recogida de residuos con motivo de la celebración del festival WARM UP, que tendrá lugar los próximos días 1 y 2 de mayo.

Este operativo especial tiene como finalidad preservar las condiciones óptimas de limpieza, salubridad y mantenimiento tanto en el interior del recinto del festival como en las zonas exteriores de mayor afluencia, compatibilizando el desarrollo de la agenda cultural de la ciudad con el cuidado del espacio público, según han informado desde el consistorio.

Para ello, el servicio municipal ha planificado el despliegue de un total de 105 operarios, que contarán con el apoyo de 37 vehículos mecánicos especializados, destinados a labores de barrido, baldeo y recogida de residuos a lo largo de todo el fin de semana.

UN OPERATIVO ESTRUCTURADO EN TRES FASES

El dispositivo técnico se ha organizado en tres fases diferenciadas para minimizar el impacto del evento en el entorno urbano.

En una primera etapa, ya se están llevando a cabo trabajos de acondicionamiento previo del espacio. Durante las jornadas de conciertos, los días 1 y 2 de mayo, el personal mantendrá un servicio ininterrumpido para evitar la acumulación de residuos. Finalmente, una vez concluido el festival, se activará un plan de choque intensivo con el fin de restablecer la normalidad en la zona de forma inmediata.

REFUERZO DEL RECICLAJE Y DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS

Con el objetivo de facilitar el correcto depósito de los residuos y fomentar el reciclaje entre los miles de asistentes previstos, se ha instalado una red de 110 contenedores de refuerzo, distribuidos en puntos estratégicos. De ellos, 70 estarán destinados a la fracción resto, 25 a envases ligeros y 15 a papel y cartón.

Asimismo, en los alrededores del recinto se instalarán 30 aseos portátiles, que se suman a las infraestructuras ya existentes en el interior de las instalaciones para dar respuesta a los picos de afluencia y garantizar unas adecuadas condiciones higiénicas.