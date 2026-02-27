Ayuntamiento Murcia, sobre moción del burka, defiende que las personas "sean reconocibles" por cuestiones de seguridad

Archivo - La vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio, Rebeca Pérez, junto a las ediles Sofía Lopez Briones y Belén López - EUROPA PRESS - Archivo

La moción alternativa que presentó este jueves en el Pleno la edil del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé, aprobada con los votos de PP y Vox, recoge la "regulación" del acceso a las dependencias municipales en aquellos casos de ocultación integral del rostro (niqab, burka u otras prendas equivalentes).

Así lo ha puntualizado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio, Rebeca Pérez, que ha explicado que la moción que finalmente se aprueba, alternativa al texto de Vox, garantiza que "todas las personas en espacios públicos sean perfectamente reconocibles, precisamente sobre todo por cuestiones de seguridad para toda la ciudadanía".

La moción aprobada, subraya, "recoge este sentimiento", y considera que "es una obligación de las administraciones, más allá de cuidar la dignidad de todas las mujeres".

Y es que, ha manifestado, "es una cuestión de igualdad real entre hombres y mujeres y no podemos tampoco aceptar, y menos en las instituciones públicas, símbolos que representen la invisibilización en este caso de la mujer".

También se debe "garantizar y salvaguardar la seguridad de espacios, como son los espacios públicos, en relación a poder identificar a la persona que lleva a ver ciertos elementos que impide que eso se pueda realizar correctamente".

La edil Rebeca Pérez ha dejado claro que el Consistorio tiene "esa capacidad y la autonomía para hacerlo en nuestros espacios públicos municipales".

El objetivo es que "quede garantizada que todas las personas puedan ser perfectamente reconocibles", ya que "es muy importante la identificación de la persona", sobre todo "a la hora de hacer tramitación administrativa y para salvaguardar la seguridad de todos los trámites administrativos que se gestionan en dependencias municipales".

TEXTO DE LA MOCIÓN ALTERNATIVA DEL PP

En concreto, la moción alternativa del PP, aprobada este jueves en Pleno, recoge que "la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad entre mujeres y hombres constituyen el fundamento del orden político y de la paz social conforme al artículo 10 de la Constitución Española".

Se ampara también en el artículo 14 de la Constitución, que "consagra el principio de igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u otra circunstancia personal o social".

"La igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a su dignidad no es negociable en una sociedad democrática y hombres y mujeres somos libres e iguales en derechos y en obligaciones y ello debe ponerse en valor en todo momento y circunstancia", destaca.

Considera que en este marco constitucional, el uso de prendas como el burka y el niqab u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro en espacios públicos "plantea cuestiones relevantes desde la perspectiva de la identificación personal, la seguridad, la protección efectiva de los derechos fundamentales y, por tanto, la convivencia democrática".

Además, "la utilización del velo integral u otras prendas que cubran el rostro constituye un símbolo de sometimiento y la institucionalización de la invisibilidad femenina: una mujer obligada a caminar sin rostro, sin identidad reconocible".

Puntualiza que "no se trata de una mera cuestión cultural o religiosa, sino de una práctica que puede implicar situaciones de presión o subordinación contrarias a los derechos fundamentales y a la dignidad de las mujeres".

"Los velos integrales las denigran y su normalización al amparo del relativismo cultural vulnera un principio moral básico", dice el texto de la moción, en el que se destaca también que en España "la mujer no se somete a un marido, a un hermano o a una comunidad".

Por ello, defiende, "la defensa de la igualdad real exige rechazar cualquier situación que represente subordinación, control o negación de la identidad de la mujer en el espacio público".

Y recoge que "la identificación visual del rostro constituye un requisito funcional en múltiples ámbitos de la actuación administrativa".

La ocultación del rostro, advierte, "dificulta objetivamente esa identificación y puede afectar al normal funcionamiento de los servicios públicos, a la prevención del delito, a la protección de los derechos de terceros y al mantenimiento de la convivencia".

Todo ello "conduce a la necesidad de establecer un marco normativo que permita compatibilizar el ejercicio de los derechos fundamentales con las exigencias de seguridad, identificación, orden público y convivencia democrática, promoviendo un entorno en el que todas las personas puedan desenvolverse y desarrollarse libremente".

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de España a apoyar la Proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Popular en las Cortes que pretende regular el uso de prendas como el burka y el niqab y otros elementos que cubran de manera integral el rostro en espacios públicos, prohibiendo aquellos que dificulten la visibilidad del mismo, tanto por razones de seguridad como de preservación del derecho a la dignidad humana y, particularmente, de los derechos de la mujer.

Así como a incorporar un nuevo apartado a la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local que "recoja la prohibición de utilizar prendas y elementos que oculten integralmente el rostro en los supuestos previstos por dicha Ley".

Y facultar a los municipios a elaborar ordenanzas o protocolos que regulen el uso de este tipo de prendas en espacios de titularidad pública, con posibilidad de añadir un régimen sancionador.

Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de España a contemplar también las modificaciones legales necesarias para que, en el ámbito de las dependencias, instalaciones y edificios de titularidad municipal o de acceso público, se permita la identificación visual del rostro, con independencia de su origen, motivación o significado, se garantice la proporcionalidad y pleno respeto a los derechos fundamentales.