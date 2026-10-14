Los ayuntamientos del PSOE cederán al Gobierno regional 86.000 metros cuadrados para construir vivienda asequible

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, acompañado de algunos alcaldes socialistas - EUROPA PRESS

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos gobernados por el PSOE en la Región de Murcia cederán 86.000 metros cuadrados de suelo al Gobierno regional para la construcción de vivienda asequible.

"El objetivo es conseguir más vivienda pública para empezar a dar respuesta real al principal problema que sufren los jóvenes y las familias de la Región de Murcia", ha afirmado el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, en una rueda de prensa. Asimismo, en los municipios donde no gobiernan los socialistas presentarán mociones para que sus ayuntamientos se sumen a esta iniciativa.

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, ha asegurado que los regidores socialistas "no venimos a hablar de colores políticos ni a buscar enfrentamientos estériles". En el caso de Mula se van a ceder 10.000 metros cuadrados de suelo residencial gratis de la Sareb. Este suelo está ya listo para que el Gobierno regional "actúe y ejecute la construcción de viviendas".

Moreno ha apuntado que los ayuntamientos "gestionamos el urbanismo municipal, planeamos el suelo y facilitamos las herramientas, pero no tenemos las competencias legales ni los presupuestos autonómicos para edificar y adjudicar viviendas pública de protección oficial".

"Ahora es el turno del presidente regional y su Gobierno para aceptar esta oportunidad y ponerse a construir lo que ellos consideren", han apuntado Lucas. "Se tienen que sentar con los alcaldes y darle forma", ha añadido.

CARRACLACA, "UNA CORTINA DE HUMO"

Con respecto a la venta del terreno del campo de tiro de Carraclaca, en Lorca, en el que se iban a construir 900 viviendas, Lucas ha insistido en que las críticas del PP y el Gobierno regional son "una cortina de humo".

"López Miras y el alcalde lo calificaron como un 'proyecto ghetto' y renunciaron de forma expresa", ha señalado Lucas, que ha recordado que la primera subasta de estos terreno quedó desierta "No se mostró intención de adquirir esos terrenos. Ahora llegan las elecciones y al presidente le da vergüenza haber construido 0 viviendas", ha apostillado.