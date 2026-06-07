Bernabé tilda de "tomadura de pelo" el proyecto para el cuartel de la Guardia Civil de Cartagena

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El senador por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha denunciado que el Gobierno ha evitado concretar en el Senado "dónde está el dinero, cuándo se licitará la obra, qué proyecto existe y en qué plazo se construirá el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena".

Lo ha hecho a raíz de una respuesta remitida por el Ejecutivo central a las preguntas del PP, donde se detalla que el proyecto está "pendiente de trámites posteriores, no tiene calendario cerrado, ni presupuesto propio y ni compromiso detallado sobre las viviendas de los agentes".

"Cartagena se convierte en otro ejemplo del trato escandaloso del PSOE a la Guardia Civil. Los socialistas les niega los medios para perseguir el crimen, les niegan cuarteles y solo les mandan a sus Leires y sus cloacas para perseguirles", ha dicho el senador uno de los autores de las preguntas.

La contestación llega después de que el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, anunciara en Cartagena que el proyecto contaba con "mínimo garantizado de más de 20 millones de euros" y que ese dinero permitiría ejecutar el edificio operativo y una primera fase de viviendas.

"Lucas llegó a presentar la actuación como una prioridad del Ministerio y aseguró que no dependía de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, cuando el Gobierno ha tenido que responder por escrito en el Senado, no ha señalado una sola partida presupuestaria concreta", ha añadido.

Berbabé ha indicado que "tampoco ha aclarado si el dinero es finalista, si el proyecto está redactado, cuándo se aprobará, cuándo empezarán las obras, cuándo acabarán, cuántas viviendas se construirán, qué servicios tendrá el acuartelamiento ni si la actuación se hará por fases".

Así, ha calificado la respuesta como "una tomadura de pelo a Cartagena, a los guardias civiles y a sus familias. El PSOE escurre el bulto. Vendieron 20 millones garantizados, dijeron que había dinero real y finalista, pero cuando se les pregunta en el Parlamento no saben decir, dónde está la partida, ni cuál es el proyecto, ni cuándo se va a construir el cuartel", ha denunciado el senador del PP.

La respuesta del Gobierno se limita a afirmar que la construcción del nuevo cuartel está "priorizada" dentro del PLISE II-Extraordinario 2026-2034. "Pero esa expresión no equivale a una fecha, ni a una licitación, ni a una dotación cerrada".

Según explica el senador, el propio Ejecutivo añade que las condiciones, la viabilidad y los importes se definirán durante la redacción y aprobación de los proyectos técnicos. "Es decir, Interior admite que la cifra anunciada no queda garantizada".

El contraste con la comunicación pública del Ministerio del Interior refuerza las dudas del PP. En la nota oficial del PLISE II, Interior citó proyectos en Guadalajara, Canillas, Zaragoza, Úbeda, Toledo, Alicante, Madrid, Ibiza, Ceuta y Melilla, pero no incluyó ninguna referencia expresa a Cartagena.

"Para otros sitios hay nombres, importes y proyectos. Para Cartagena solo hay evasivas", ha señalado Bernabé. El senador ha recordado que en otras actuaciones sí se han difundido cifras concretas, como los 45 millones para la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil en Úbeda o los 11 millones para la nueva comisaría de Dénia.

El PP sostiene que así se desmonta el anuncio del delegado del Gobierno. "Si hay 20 millones, que digan la partida. Si hay proyecto, que lo enseñen. Si hay compromiso, que pongan una fecha. Y si no pueden contestar a nada de eso, lo que hay no es un cuartel, sino propaganda", ha afirmado Bernabé.

La antigua casa cuartel fue demolida en 2023 y el Gobierno llegó a asegurar entonces que la nueva instalación estaría lista en dos años. "Tres años después -según denuncia el PP-, el solar sigue sin obras y el Ejecutivo vuelve a pedir confianza sin aportar documentación que avale el anuncio".