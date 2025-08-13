Bomberos sofocan dos focos de incendio en la A-30, entre el Puerto de la Cadena y el desvío a la RM-19

Lugar donde se han registrado los focos del incendio - 1-1-2 RM

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia ha apagado dos focos de incendio registrados en la cuneta de la autovía A-30 en sentido Cartagena, entre el Puerto de la Cadena y el desvío a la carretera RM-19.

Un total de 14 efectivos del SEIS se ha desplazado en tres vehículos hasta la zona, ubicada en la pedanía murciana de Baños y Mendigo, y ha logrado sofocar los dos focos de fuego, que han afectado a matorral.

El incendio no ha afectado a zona de monte y los efectivos ya han regresado a su base, según han confirmado fuentes de Bomberos Murcia consultadas por Europa Press.

El tráfico no se ha visto interrumpido aunque sí se ha ralentizado, han añadido desde el Centro de Coordinación de Emergencias.