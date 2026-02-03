Cae una organización criminal con 14 detenidos dedicada a adquirir cocaína en Andalucía y venderla en Murcia

Imágenes de la operación de desmantelamiento de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas - POLICÍA NACIONAL Y VIGILANCIA ADUANERA

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia han desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, al averiguar que estaría adquiriendo importantes cantidades de cocaína en Andalucía para suministrarla en diferentes puntos de venta al menudeo de Murcia.

La investigación, iniciada en 2025, se ha saldado con la detención de 14 personas en Murcia, Molina de Segura y Córdoba y ha permitido a los agentes constatar la existencia de una organización criminal en la Región de Murcia, asentada en la pedanía murciana de Espinardo, que operaba directamente desde ese lugar con una estructura muy jerarquizada y un reparto claro de funciones entre los diferentes miembros del clan familiar.

Durante la investigación, las unidades especializadas de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia comprobaron que la organización adquiría grandes partidas de cocaína en otros puntos del territorio nacional, como Andalucía, realizando el traslado de las sustancias estupefacientes en vehículos de alta gama y adoptando importantes medidas de seguridad para detectar la posible presencia de los investigadores o su seguimiento por otras organizaciones criminales dedicadas a los vuelcos de droga.

En la operación de desmantelamiento de la red criminal, realizada el pasado día 21, se realizaron nueve registros en domicilios de Murcia y Molina de Segura, logrando los agentes intervenir diferentes cantidades de marihuana, cocaína, hachís, dinero en efectivo, siete vehículos utilizados por la organización criminal, dos armas cortas y numerosa munición, así como un fusil tipo airsoft, de uso muy común para realizar vuelcos de droga entre diferentes clanes familiares.

Además, se han acordado medidas cautelares sobre los activos patrimoniales de la organización, concretamente el bloqueo de los saldos de 13 productos financieros, participaciones sociales en 18 sociedades mercantiles y 17 vehículos.

La organización criminal también realizaba importantes inversiones económicas con los beneficios de sus actividades ilícitas en la instalación de grandes plantaciones de marihuana para abastecer el suministro constante y permanente de cogollos en el mercado. En concreto, se han desmantelado varias plantaciones con casi 2.000 plantas en diferentes fases de crecimiento.

Los agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia han detenido a 14 personas, a las que se les imputa la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal, muchos de ellos con numerosos antecedentes policiales por la comisión de similares delitos.