El Campo de Cartagena y Mazarrón continuarán en alerta amarilla hasta las 20.00 horas de hoy sábado

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que las comarcas del Campo de Cartagena y Mazarrón continuarán en alerta amarilla hasta las 20.00 horas de hoy sábado. El resto de la Región de Murcia quedará sin alerta.

El aviso amarillo, por lluvias que pueden dejar un acumulado de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y de 60 litros en 12 horas, está activo desde las 8.00 horas y permanecerá vigente hasta las 20.00 horas. También hay una alerta de color amarillo por tormentas, que pueden tener una intensidad superior puntualmente.