La CARM destina 130 millones de euros a reforzar las comunicaciones y la ciberseguridad

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, durante la entrega de premios de la jornada 'DiaTic 26' - CARM

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad destina un total de 130 millones de euros a reforzar las comunicaciones y la ciberseguridad para prevenir ataques cibernéticos y minimizar sus posibles consecuencias. Así lo anunció esta semana el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, durante la clausura de las jornadas 'DiaTic 26', celebradas este jueves 14 de mayo con motivo del Día de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Estas jornadas, organizadas por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática y el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Región con la colaboración de la Comunidad, reunieron a más de 250 asistentes en torno a cerca de una decena de charlas, ponencias y mesas redondas sobre las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial y los retos de futuro en el ámbito de la ciberseguridad.

En este sentido, el titular de Transformación Digital recordó que el riesgo cero "no existe" e hizo hincapié en la prevención ante las amenazas cibernéticas. "Todos, administraciones públicas, instituciones u organismos, pymes, grandes multinacionales y particulares, tenemos que estar vigilantes y poner el foco en la prevención porque nadie está exento de sufrir un ataque cibernético".

Además de la inversión de 130 millones en actuaciones e infraestructuras de refuerzo de la seguridad digital, que incluye la licitación del contrato de comunicaciones y ciberseguridad para los próximos cinco años, la Comunidad colabora de manera activa con los principales centros y organismos especializados en seguridad en la red.

La Región de Murcia, de hecho, fue una de las primeras comunidades que se adhirió hace ya tres años a la Red Nacional de Centros de Operaciones de Seguridad, una iniciativa del Centro Criptológico Nacional, organismo dependiente a su vez del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Además, en la actualidad la Comunidad está trabajando en un Polo de Ciberseguridad que estará ubicado en Cartagena "y que será nuestra punta de lanza en esta difícil tarea de vigilar el ciberespacio", señaló Marín.

En el ámbito de la ciberseguridad, el Gobierno regional colabora también con los ayuntamientos de menor tamaño. Solo durante el pasado año se destinaron más de 5 millones de euros para reforzar la ciberseguridad en 28 municipios y cinco mancomunidades que suman una población de más de 255.000 habitantes.

En cuanto a la jornada 'DiaTic 26', el encuentro contó con la participación de destacados expertos y especialistas que analizaron las oportunidades que ofrece la IA en el sector público o las amenazas que plantea esta tecnología para el desarrollo de robots autónomos.

Entre los ponentes figuraban, por ejemplo, los especialistas Miguel Ángel de Castro, con su ponencia sobre el proyecto 'Demerzel' o el experto en Inteligencia Artificial Adrián Bertol, además del comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio, el vicealmirante Javier Roca, o el especialista en ciberseguridad y divulgador tecnológico Miguel Ángel Durán, conocido como 'midudev'.

PREMIOS 'DIATIC' Y RECONOCIMIENTO A LOS COLEGIADOS INFORMÁTICOS

En el marco de los actos de celebración del 'DiaTic 26' se entregaron también los premios a las empresas e instituciones que más han destacado en el último año en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.

Así, el premio al mejor proyecto Público ha recaído este año en el Ayuntamiento de Murcia por su iniciativa 'MiMurcia', mientras que el reconocimiento al mejor proyecto privado ha sido para la empresa Qantix. En cuanto a la empresa TIC más destacada, el galardón ha recaído en El Pozo Alimentación de Grupo Fuertes, y el premio por el apoyo a las TIC ha ido a parar a la Fundación Integra Digital.

Durante la entrega de premios también se rindió homenaje a los colegiados destacados, reconocimiento que en esta edición ha recaído en Francisco Javier Martínez por parte del Colegio de Graduados en Ingeniería Informática y en José Manuel Alcaraz por parte del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática.