La CARM expone el modelo de atención y gestión de la Agencia Tributaria regional en un encuentro de administraciones

La secretaria general de la Consejería de Hacienda, Sonia Carrillo, junto al resto de representantes autonómicos - CARM

MURCIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia ha participado esta semana en Logroño en el IV Foro de intercambio de mejores prácticas entre las administraciones tributarias estatales y de las comunidades autónomas.

Durante este encuentro celebrado en la capital de La Rioja, los representantes de la Agencia Tributaria regional expusieron algunas de las medidas innovadoras del modelo de gestión y atención de este organismo como la Oficina Virtual de Atención Tributaria (OVAT), una herramienta pionera que se acaba de poner en marcha y que en una primera fase permite a los ciudadanos realizar desde su ordenador o dispositivo móvil todo el trámite de confección, pago y presentación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por la compra de un vehículo.

El pago telemático de los impuestos, precisamente, ha experimentado un notable incremento durante los últimos años gracias a la introducción de nuevas medidas y canales como la posibilidad de pagar a través de Bizum.

El número de contribuyentes que emplearon los canales telemáticos para abonar sus tributos, en concreto, ha pasado de 215.607 en el año 2021 a los 436.885 del pasado año 2025. La recaudación obtenida a través de los canales telemáticos se ha duplicado también en ese periodo, pasando de 28,4 millones de euros en 2021 a superar los 56 millones de euros durante el último ejercicio.

La secretaria general de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Sonia Carrillo, subrayó que la política fiscal y tributaria del Gobierno regional "no pone el foco en cuánto se recauda, sino en cómo se recauda y con qué nivel de confianza y eficiencia".

"Nuestro objetivo es garantizar una recaudación justa y eficiente que nos ayude a sostener los servicios públicos esenciales, y para ello trabajamos para ofrecer una administración más moderna, cercana y transparente, con medidas que faciliten a los ciudadanos el cumplimiento voluntario con sus obligaciones fiscales y que contribuyan a prevenir y detectar el fraude fiscal", señaló Carrillo.

Otra de las medidas desplegadas por la Agencia Tributaria regional para mejorar el servicio que presta a los ciudadanos tiene que ver con el empleo de un lenguaje claro y directo, tanto en la atención directa a los contribuyentes como en documentos, guías o folletos informativos.

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES

La modernización pasa también por la implementación de nuevas herramientas digitales, como es el caso de un chatbot (MATI) que emplea la Inteligencia Artificial para atender y resolver las dudas y consultas de los ciudadanos y que en apenas dos años ha pasado de poco más de 50.000 usuarios a casi 75.000.

"Hoy en día contamos con herramientas innovadoras y tecnologías digitales de última generación, y en el Gobierno regional tenemos claro que tienen que estar al servicio de las personas. Apostamos firmemente por un proceso de transformación digital que pone en el centro del servicio público a los ciudadanos y sus necesidades", subrayó.

En concreto, el foro se celebró el jueves 16 y el viernes 17 de abril y en él estuvieron presentes los representantes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y de las haciendas autonómicas. El objetivo es compartir e intercambiar políticas e iniciativas que puedan contribuir a mejorar la gestión de las distintas administraciones tributarias y a establecer unos criterios homogéneos en lo que se refiere a la gestión, inspección y control de los tributos cedidos.