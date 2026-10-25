La CARM facilita el acceso a los servicios públicos a través del portal del Servicio de Atención Ciudadana

Página web del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) - CARM

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, dispone de un portal del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), que facilita a la ciudadanía el acceso a los canales de atención, la información y los servicios de la Administración regional.

La dirección sac.carm.es, cuenta con una estructura de contenidos accesibles e intuitivos que registra ya 95.110 visitas correspondientes a un total de 49.930 usuarios desde su puesta en marcha el pasado mes de junio.

El portal se adapta a ordenadores, tabletas y teléfonos móviles, gracias a su diseño responsivo, que ajusta los contenidos y los elementos visuales al dispositivo desde el que se accede para ofrecer una navegación cómoda y funcional.

Esta actuación contribuye al objetivo de facilitar el acceso y la relación de la ciudadanía con la Administración regional, recogido en el Plan Estratégico de Atención a la Ciudadanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Implica2.

En este sentido, la secretaria general de la Consejería, Sonia Carrillo, destacó que "esta herramienta permite reunir en un mismo espacio los principales canales de atención y facilitar la consulta de información y servicios de la Administración regional".

La página reúne los principales recursos y servicios del SAC, el acceso a sus perfiles en redes sociales, o los distintos canales de atención disponibles como el teléfono 012, la atención presencial, la videollamada, la Sede Electrónica de la Comunidad y las aplicaciones WhatsApp y Telegram.

INFORMACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

El portal cuenta también con un apartado específico de accesibilidad que recoge información sobre el Servicio de Atención Preferente para personas mayores de 60 años y personas con discapacidad, el servicio de intérprete de lengua de signos y la atención en otros idiomas. En este último caso, se ofrece información sobre la posibilidad de ser atendido en más de 30 idiomas diferentes en cualquiera de las oficinas del SAC.

"Esta herramienta permite organizar la información y reunir los diferentes canales de atención para que la ciudadanía pueda localizar los recursos que necesita y elegir cómo quiere relacionarse con la Administración regional", especificó la secretaria general.