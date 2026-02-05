El Carnaval de Cartagena arranca este viernes con el pregón de Bibiana Fernández

Archivo - Bibiana Fernández - BIBIANA FERNÁNDEZ/ EUROPA PRESS - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Carnaval de Cartagena arrancará este viernes, 6 de febrero, con el pregón de la artista Bibiana Fernández, quien será la encargada de dar el pistoletazo de salida a 12 días de fiesta, a las 21.30 horas, desde el balcón del Palacio Consistorial.

El acto, al que asistirá la alcaldesa, Noelia Arroyo, se podrá seguir en directo desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Cartagena, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Antes del pregón, a partir de las 20.30 horas, habrá un desfile con batucadas. Los grupos del Carnaval llegarán a la plaza del Icue desde las calle Santa Florentina, Carmen y Sagasta para después realizar un pasacalles, que comenzará a las 21.00 horas, hasta la plaza del Ayuntamiento.

Así, recorrerán las calles Puerta de Murcia y Mayor, finalizando frente al Palacio Consistorial, donde comenzará la intervención de la artista.

ENTRADAS A LAS GALAS DEL CARNAVAL

La Federación del Carnaval de Cartagena ya ha puesto a la venta las entradas para los eventos del Carnaval 2026. Las localidades para las galas del pabellón Wssell de Guimbarda, que tienen un precio de entre 4 y 6 euros, se pueden adquirir en El Corte Inglés (planta sótano).

En concreto, se pueden comprar las entradas para la Gala Reina Infantil (7 de febrero), Gala Reina Adulta (7 de febrero), Concurso de coreografía infantil (8 de febrero), concurso de coreografía adulta (8 de febrero), Gala Drag (9 de febrero) y Gala del Rey (10 de febrero).

Además, las entradas para el XXIII Concurso de Chirigotas Ciudad de Cartagena, enmarcado en el Carnaval 2026 y que se celebrará del 11 al 13 de febrero en el auditorio El Batel, ya están a la venta en la web 'www.auditorioelbatel.es' y en la taquilla del espacio cultural (de 10.00 a 15.00 horas).

A finales de diciembre ya se pusieron a la venta en El Corte Inglés las localidades para las galas que tendrán lugar en el pabellón Wssell de Guimbarda.