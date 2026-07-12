Cartagena abre este lunes las reservas para las visitas guiadas de verano al yacimiento paleontológico de Cueva Victoria

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CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena reabre este verano al público el yacimiento paleontológico de Cueva Victoria con un programa de cinco visitas guiadas en grupos reducidos de hasta 25 personas, cuyas reservas se pueden tramitar a partir de este lunes, 13 de julio, a las 9.00 horas, a través del apartado 'Agenda Ciudad' de la web municipal ('www.cartagena.es').

El concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais, ha destacado que "el éxito de la pasada edición demuestra el enorme interés que despierta Cueva Victoria" y ha afirmado que el objetivo es "seguir acercando este patrimonio excepcional a la sociedad de una forma compatible con su conservación y con todas las garantías de seguridad".

Los recorridos tendrán una duración aproximada de una hora, comenzarán en el aparcamiento del recinto y se desarrollarán durante los días 24 de julio, 7 y 22 de agosto, y 5 y 18 de septiembre para mostrar la historia geológica, minera y la riqueza paleontológica del enclave.

Este entorno kárstico del Pleistoceno inferior, que comenzó explotándose como mina de manganeso y hierro, es uno de los principales enclaves fósiles del continente al haber proporcionado miles de restos de gran valor científico, entre los que destacan los únicos restos europeos conocidos del primate africano Theropithecus Oswaldi, además de una falange humana que la sitúa entre los escasos yacimientos europeos con presencia de restos humanos de esa antigüedad.

Por motivos de seguridad, la actividad queda restringida exclusivamente a mayores de 12 años que no tengan movilidad reducida, quienes deberán firmar previamente un documento de exención de responsabilidad. El Ayuntamiento se reserva el derecho a suspender la visita si no se cubre al menos la mitad del aforo previsto.