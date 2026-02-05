'Cartagena Es Magia' celebra su cuarta edición con un escapismo extremo y la élite mundial del ilusionismo

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, con magos presentes en la presentación - COMUNIDAD

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional 'Cartagena es Magia' regresa en su cuarta edición para transformar la ciudad portuaria en el epicentro de la ilusión, superando las expectativas de ediciones anteriores. Del 10 al 12 de abril, el evento reunirá en un mismo cartel a una representación de los maestros del ilusionismo y campeones mundiales, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina grandes espectáculos de sala, magia de cerca, retos de escapismo y actuaciones a pie de calle.

El Gobierno regional respalda este festival, consolidado ya como uno de los grandes eventos culturales de primavera en la Región. Durante la presentación oficial, en la que participó la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, se destacó que el certamen refuerza la programación cultural de Cartagena y supone un importante atractivo turístico, al combinar espectáculos de primer nivel con propuestas gratuitas en la calle y varios escenarios repartidos por la ciudad.

En este sentido, Reverte subrayó que el festival "es un ejemplo perfecto de cómo la cultura se convierte en un potente reclamo turístico, capaz de atraer visitantes, dinamizar la economía local y proyectar la imagen de la ciudad y de la Región durante todo el año".

El festival contará con galas de gran formato en espacios como el Auditorio El Batel, además de actuaciones en plazas céntricas y zonas muy transitadas, lo que "acercará la magia" a vecinos y visitantes y generará un "notable impacto" en la hostelería y el comercio local.

La directora general puso en valor "la calidad de los artistas participantes y la proyección mediática del evento, así como el esfuerzo de los patrocinadores privados que hacen posible su crecimiento año tras año".

Asimismo, subrayó el papel del cartagenero Abelmagia, impulsor y organizador del festival, cuya labor ha sido clave para convertir 'Cartagena es Magia' en una cita cultural "consolidada y reconocida dentro y fuera de la Región".

Por su parte, el director general de Cultura del Ayuntamiento, Eugenio González, acompañado del director del Festival, AbelMagia, ha presentado la programación completa de "un festival que convierte a Cartagena en la capital mundial del ilusionismo y que se sitúa entre los mejores eventos de magia del país", ha dicho el organizador del evento.

En esta línea, González ha explicado que "la magia forma parte de uno de los grandes eventos culturales que tenemos en Cartagena. Durante cuatro días, la ilusión llenará las calles y espacios de la ciudad, acercando esa ilusión a toda la familia".

La presentación ha estado ambientada con la magia en directo de la mano del director Artístico AbelMagia y de dos de los magos de la Región que formarán parte del festival, Antonio El Francés y Matute Xen. Ambos han realizado diferentes juegos de ilusionismo que han sorprendido a los asistentes a la rueda de prensa, que ha contado también con alumnos del colegio Santa Joaquina de Vedruna (Carmelitas) de Cartagena.

El broche de oro del festival tendrá lugar el 12 de abril, a las 18.30 horas, en el Auditorio El Batel con la Gala de Campeones. Este evento reunirá a una selección exclusiva de artistas galardonados con los premios más importantes del sector.

El elenco estelar proveniente de distintos lugares de España y de otros países contará con Raúl Alegría, el 'Nuevo Houdini' y doble Campeón de España, que traerá montajes de gran formato al estilo Las Vegas; Lucía Rivera (Cuba), nominada al Óscar de la magia y conocida por su paso por America's Got Talent con su acto de Quick Change (cambio de ropa rápido); y Héctor Sansegundo, Campeón del Mundo FISM Flasoma y creador de efectos para el Mago Pop.

La gala estará conducida por el maestro de ceremonias El Gran Dimitri, referente del clown contemporáneo, y contará con la participación también de Abelmagia, mago, director del Festival y Premio Región de Murcia Joven.

ESCAPISMO EXTREMO Y MAGIA DE CERCA

Uno de los momentos más emocionantes se vivirá el 11 de abril, a las 12.00 horas, en el Palacio Consistorial. Raúl Alegría protagonizará el reto 'Las Mandíbulas de la Muerte', un evento de supervivencia en directo donde deberá liberarse de una trampa de acero gigante antes de que se cierre violentamente. El acceso a este espectáculo de adrenalina pura, es gratuito.

Por otro lado, la intimidad y la destreza técnica protagonizarán la Gala de Magia de Cerca el 10 de abril, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Bajo el título 'El Arte de Lo Imposible', actuarán figuras como los recientes ganadores del Premio Mundial de Magia FISM 2025, el Dúo (Rubi Férez & Fernando Nadal), junto a talentos sevillanos como Octavio Sánchez y Migue García. La gala estará conducida por Matute Xen, ilusionista de la Región de Murcia.

El Festival mantiene su compromiso de proyectar la ilusión también en las calles, con espectáculos gratuitos en plazas emblemáticas. Antoñico Francés actuará en el Parque de los Juncos (viernes 10, a las 18.00 horas); Héctor Sansegundo, Campeón del Mundo FISM FLASOMA, en la plaza del Icue (sábado 11, a las 18.00 horas) y Kachinocheve, Premio Nacional de Magia Cómica, en la plaza Juan XXIII (domingo 12, a las 12.00 horas).

Como novedad este año y solo para el público adulto, el sábado por la noche Mister Witt Café acogerá el show de Javi Martínez, una propuesta de magia, mentalismo e improvisación, ideal para disfrutar en pareja o con amigos, invadiendo este local cultural cartagenero de una forma novedosa.

Además, las entradas para las galas y la información detallada ya está disponible en la web oficial del evento 'www.festivalcartagenaesmagia.com'.