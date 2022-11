Cartagena ofrecerá su cocina más tradicional y vanguardista en la feria Región de Murcia Gastronómica

CARTAGENA (MURCIA), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cartagena volverá a tener protagonismo en Región de Murcia Gastronómica, la iniciativa que dará a conocer la cocina de la Comunidad Autónoma del 4 al 7 de noviembre en el edificio anexo al auditorio Víctor Villegas de Murcia.

El municipio contará con un estand, ambientado en la Cartagena Romana, en el que los interesados podrán descubrir los productos más tradicionales de la zona y las elaboraciones más vanguardistas, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

La delegación de Cartagena para la undécima edición del evento, organizado por el diario La Verdad, ha sido presentada este miércoles por la alcaldesa, Noelia Arroyo; el teniente de alcalde, Manuel Padín, y el director técnico de Murcia Gastronómica, Sergio Gallego.

Al acto también han asistido la concejala delegada de Turismo, Cristina Pérez; la presidenta del Puerto, Yolanda Muñoz, así como una representación de los establecimientos y proveedores que participan en la iniciativa.

Arroyo ha señalado que se trata de una gran oportunidad para "seguir promocionando nuestra gastronomía y restaurantes, poniendo de manifiesto su buen hacer y su manera de conquistar a ciudadanos y visitantes". Además, ha subrayado que Cartagena contará con "una oferta tradicional, pero que cuenta con elementos de innovación".

En esta línea, la primera edil ha recordado el compromiso del Ayuntamiento con el sector de la hostelería, a través de iniciativas como el primer convenio firmado con Hostecar el pasado mes de octubre. "Nos marcamos el objetivo de buscar la excelencia y la calidad, la profesionalización del sector y la creación de diferentes eventos", ha añadido.

REGRESO A LA CARTAGENA ROMANA

El estand de Cartagena contará con las elaboraciones de Minuto 90, Morales, Abacería del Rey y Café Lab. Fuera de este espacio, también estarán presentes en la feria los asiáticos de José Díaz, así como las propuestas de La Mestiza, El Mosqui o Magoga, entre otros.

Entre las propuestas que se llevarán a la feria, los interesados podrán disfrutar de "clásicos como el malasombra, la torrija o el asiático, pero también apuestas más innovadoras como un gintonic con berberechos, chanquete a la andaluza o una cazuela de algas nori con atún rojo y trufa", ha recordado el teniente de alcalde.

Además de la cocina, los asistentes podrán viajar en el tiempo gracias a un estand "en el que la Cartagena Romana renace para mostrar un espacio con el Teatro Romano como protagonista", ha explicado Padín. De esta manera, los visitantes podrán disfrutar de los platos mientras contemplan "la grandiosidad de nuestros yacimientos más destacados a través de unos vinilos del propio Teatro y del foro", ha añadido.

Por su parte, el responsable de Región de Murcia Gastronómica, Sergio Gallego, ha destacado la amplia variedad de productos del municipio y ha insistido en que "Cartagena tiene la oportunidad de mirar al Puerto de una manera definitiva, teniendo a la gastronómica como eje vertebrador para la ciudad".

La iniciativa servirá para ofrecer "una representación de la cocina tradicional de la Región y las últimas innovaciones que se han ido sumando a nuestra gastronomía", ha explicado Gallego. Gracias a la presencia de diferentes chefs con varias estrellas Michelin, como Oriol Castro, Andoni Luis Aduriz o Luis Valls, "el congreso es ya todo un referente en el sureste de España", ha añadido.

El evento que, como novedad, volverá a contar con su conocida 'calle de la tapa' después de la pandemia, reunirá a 32 profesionales culinarios en sus ponencias y experiencias gastronómicas. Los interesados podrán disfrutar de catas de vino de Jumilla, degustaciones con productos regionales o el despiece en directo de un atún de más de 200 kilos, entre otras propuestas

Toda la oferta de actividades y ponencias está disponible en la página web de Región de Murcia Gastronómica ('www.murciagastronomica.es/').

OTOÑO RÉCORD EN TURISMO DE CRUCEROS

Durante la intervención, la alcaldesa ha recordado "la importancia del sector gastronómico dentro del Plan Estratégico de Turismo" impulsado por el Ayuntamiento. La primera edil ha insistido en la importancia de seguir trabajando con el resto de administraciones para continuar siendo un referente y atrayendo a los visitantes.

"Este noviembre vamos a vivir en Cartagena un mes histórico" en el ámbito turístico, ha dicho Arroyo. En total, se contabilizarán 26 buques con más de 35.000 cruceristas y este miércoles se ha registrado una triple escala con 6.000 pasajeros y la presencia del 'Wonder of the Seas', considerado como el más grande del mundo.

Además de esta, Cartagena recibirá una quíntuple escala el próximo sábado, 5 de noviembre, una triple escala el lunes día 7 y también se ha programado otra doble escala el día 25.