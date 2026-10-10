El censo en la Región de Murcia suma 1,14 millones de electores, el 3,9% en el exterior

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MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.144.308 electores podrán ejercer su derecho al voto en la Región de Murcia durante las próximas elecciones a las Cortes Generales fijadas para el próximo 29 de noviembre, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del censo electoral total, un 3,9% reside en el extranjero, lo que equivale a 44.626 personas, mientras que los 1.099.682 restantes corresponden a electores residentes en España.

En el censo de residentes en el exterior destacan por volumen países como Francia con 11.610 electores, Argentina con 6.489, Brasil con 3.843, Ecuador con 3.444, Alemania con 3.286, Estados Unidos de América con 2.600, Reino Unido con 2.253 y Suiza con 2.060.

Por su parte, el conjunto de los 1.099.682 electores residentes en España cuenta con una representación femenina de 562.491 mujeres, mientras que los 537.191 restantes son hombres.

En cuanto al desglose por grupos de edad entre los residentes en España, la franja de 50 a 54 años constituye el grupo más numeroso con 108.765 personas, seguida de los tramos de 45 a 49 años con 106.520 y de 55 a 59 años con 102.684.

Asimismo, el segmento de 60 a 64 años contabiliza 93.422 electores, la franja de 40 a 44 años suma 85.188, el tramo de 20 a 24 años alcanza los 83.212 y el de 65 a 69 años se sitúa en 78.791.

El censo en territorio nacional se completa con 75.519 electores de 35 a 39 años, 73.085 de 25 a 29 años, 70.438 de 30 a 34 años, 59.315 de 70 a 74 años, 49.569 de 75 a 79 años, 40.205 de 85 o más años, 37.118 de 80 a 84 años y 35.851 jóvenes en el tramo inicial de 18 a 19 años.

Con esta cita con las urnas, la ciudadanía de la Región de Murcia elegirá a un total de 14 parlamentarios nacionales, repartidos en 10 diputados para el Congreso de los Diputados y cuatro senadores de elección directa en la Cámara Alta, a los que se sumarán dos representantes designados por la Asamblea Regional.