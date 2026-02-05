Los centros de salud contarán con nuevos aparatos portátiles para el seguimiento de pacientes anticoagulados

Centro de salud en Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Murciano de Salud (SMS) la contratación por 990.000 euros del suministro de material para llevar a cabo el seguimiento y control de los pacientes que toman medicación anticoagulante oral.

El acuerdo permite contratar tiras reactivas y pequeños aparatos portátiles que sirven para comprobar, de forma rápida y sencilla, si la medicación que toman estos pacientes está funcionando correctamente y en la dosis adecuada.

Estos controles son necesarios para personas que toman fármacos que hacen la sangre más fluida, con el objetivo de evitar la formación de coágulos. Así, un seguimiento adecuado y rigurosos es clave para prevenir problemas graves.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años y permitirá a los centros sanitarios del SMS mejorar el control de los pacientes incluidos en estos tratamientos, a través de los laboratorios de Hematología.

El uso de este material presenta múltiples ventajas, como una mayor frecuencia de control y la reducción de complicaciones asociadas. Asimismo, el paciente evita desplazamientos frecuentes a los centros sanitarios.

El sistema de información integrado en estos aparatos permite registrar y ajustar la dosis, al alertar ante valores fuera de rango, así como analizar los datos para la mejora continua del tratamiento y la toma de decisiones clínicas.

Todas estas medidas de control permiten disminuir las hospitalizaciones por eventos relacionados con el tratamiento oral anticoagulante, lo que también reduce la carga asistencial.