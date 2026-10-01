La CHS informa de que la reparación de las averías del Tajo-Segura "se ejecutaran en los menores plazos posibles"

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MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha informado de que sus técnicos mantienen contacto permanente con los responsables de la Comisión Central de Explotación para conocer el alcance y los plazos de reparación de las dos averías detectadas a mediados de septiembre en el acueducto Tajo-Segura, en Liétor (Albacete) y Almonacid de Zorita (Guadalajara).

Las obras de emergencia serán acometidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo con un presupuesto de 1,2 millones de euros y se ejecutarán "en los menores plazos posibles", según la CHS, con el objetivo de que no se produzcan afecciones a las garantías de los usuarios de la cuenca del Segura.

La CHS señala que, conforme avance la ejecución de las obras, se podrán definir plazos más concretos para su reparación y conseguir así la "mínima afección" posible.