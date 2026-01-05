Cierran los accesos a Sierra Espuña para evitar el colapso del tráfico y el riesgo de accidentes por la nieve

Un agente medioambiental cortando el acceso a Sierra Espuña - CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE

MURCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado el "cierre preventivo" de los accesos a Sierra Espuña ante la previsión de nevadas, según han publicado en su cuenta de la red social X.

En concreto se han cortado los accesos en la zona de las Alquerías (Totana) y Cruce de la Perdiz (Alhama) para evitar el colapso en la circulación y riesgo de accidentes.

Cabe recordar que la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha puesto en marcha el dispositivo del Plan de Vialidad Invernal que prevé esparcir salmuera a partir de las 16:00 horas en las vías del Altiplano como medida preventiva para mañana. Mientras que en el Noroeste ya está preparada la maquinaria y el personal en caso de que sea necesario despejar las carreteras que puedan verse afectadas.