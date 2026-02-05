Comienzan las obras de la senda verde en el Riacho de la Morda para crear espacios de ocio y recreo

Senda Verde en el Riacho de la Morda - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto para recuperar el Riacho de la Morda pretende crear una nueva infraestructura verde conectando nuevos tramos del municipio y transformándolos en espacios de ocio y de recreo para la población. El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha visitado las obras que, en su primera fase, se están centrando en acondicionar los caminos con labores de poda, desbroce y retirada de vegetación.

Una actuación de acondicionamiento de los caminos que se ha ejecutado en una longitud cercana a los 1.000 metros, en el tramo desde el cruce entre los Caminos de los Soldados y del Turbedal, en el límite con el término municipal de Alcantarilla, hasta la infraestructura de drenaje bajo las vías del tren.

La siguiente fase de estos trabajos, para ir dando forma a este nuevo itinerario seguro y accesible para vecinos y visitantes, es la eliminación de barreras físicas como vallados y demolición de muros, además de retirar el asfalto del Camino del Riacho en unos 255 metros de longitud, como paso necesario para ejecutar una senda natural estabilizada en todo el recorrido, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

También se actuará próximamente en más de medio kilómetro del Camino Hondo, retirando la maleza existente en el margen del riacho para definir su cauce. En la zona previa al cruce con la acequia de Barreras, donde el riacho desemboca en un cauce de mayor importancia, se realizarán trabajos de desbroce para acondicionar el área como zona de estancia.

De este modo, se contará un nuevo itinerario natural de 1,5 kilómetros, que permitirá a peatones y ciclistas disfrutar de este entorno. Con un presupuesto de cerca de 350.000 euros, que cuenta con la financiación con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la intervención se desarrolla desde la intersección del riacho con el Camino de los Soldados, en el extremo oeste de la estación de mercancías de Nonduermas hasta la acequia de Barreras al este.

El itinerario cruzará zonas con valor histórico y patrimonial como el Caserío de la Voz Negra y la Acequia Mayor de Barreras, así como espacios naturales de interés ecológico, incluyendo una olmeda situada en el límite sur de la estación de mercancías.

Antonio Navarro ha explicado que el proyecto busca recuperar el riacho como infraestructura verde, creando un espacio de ocio y recreo que se conectará con el futuro bulevar peatonal de Conexión Sur y la Vía Verde de la Costera Sur. Para ello, se plantarán árboles y arbustos autóctonos propios de ecosistemas de ribera y de la huerta, con más de 500 ejemplares, que mejorarán la biodiversidad y restaurarán la vegetación original. Se instalará una red de riego automatizada y se crearán zonas verdes que favorecerán el contacto con la naturaleza.

El recorrido contará con más de 50 bancos y 14 mesas para el descanso de los usuarios, así como pilonas de madera que impedirán el paso de vehículos a motor. También se colocarán mallas para trepadoras en los muros del entorno, integrando la senda con el paisaje y ofreciendo un espacio seguro y accesible.

Con esta actuación, que se enmarca en el proyecto de ciudad del alcalde Ballesta, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la conservación de la Huerta de Murcia y la mejora de espacios verdes para el disfrute de vecinos y visitantes.