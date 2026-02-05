La Comunidad y la Armada sellan una alianza para convertir Cartagena en polo nacional de innovación en defensa naval

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón y el almirante jefe del Arsenal de Cartagena, Alejandro Cuerda, junto con el resto de autoridades, tras la firma del convenio - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), y la Armada han formalizado este jueves la firma de un Protocolo General de Actuación que supone un gran paso en la relación entre la defensa y la economía productiva regional, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El acuerdo abre un marco de trabajo que une a la Armada, al Gobierno regional, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el tejido empresarial, con el objetivo de abordar retos tecnológicos concretos vinculados al ciclo de vida del submarino S-80 y posicionar a Cartagena como epicentro nacional en tecnologías duales en defensa naval.

"La alianza que hoy sellamos da un gran salto, abriendo las puertas del Arsenal de Cartagena a nuestras empresas, ofreciendo la oportunidad de competir y aportar soluciones innovadoras", ha dicho la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante la firma.

"Queremos que Cartagena y la Región sean protagonistas de la economía del futuro, impulsando empleo cualificado, especialización y nuevas oportunidades, especialmente para los jóvenes", ha añadido.

El protocolo se incluye en la línea 'Caetra Arsenal de Cartagena', que contempla una batería de actuaciones concretas: nuevas convocatorias para certificar y acreditar empresas regionales en los sistemas de defensa naval, programas de aceleración tecnológica en Inteligencia Artificial y otras tecnologías emergentes, formación práctica en colaboración con la UPCT y apoyo a la creación y consolidación de 'startups' y pymes innovadoras.

Todo ello en el marco del desarrollo del S-80, uno de los mayores proyectos tecnológicos de la Armada y la industria nacional.

Hasta la fecha, ya se han desarrollado diversas iniciativas conjuntas con el Arsenal de Cartagena como, por ejemplo, la definición de retos en la última convocatoria de ayudas a la innovación abierta 'Retos Caetra', que financia con hasta 40.000 euros las propuestas de resolución de los retos planteados; o el programa de 'Aceleración en IA aplicada a la defensa naval', que se puso en marcha a finales del pasado año.

López Aragón ha señalado que "la línea 'Caetra Arsenal' de Cartagena representa el vértice perfecto de un triángulo virtuoso: Armada, empresa y sociedad civil, avanzando de la mano".

"La puesta en marcha de este acuerdo potenciará el ecosistema industrial y tecnológico de la Región, generando empleo cualificado y situando a las empresas regionales en la vanguardia de la innovación, tanto en el sector civil como en el militar", ha agregado.

El protocolo, sin compromiso financiero directo para las partes, tendrá una vigencia inicial de cuatro años y se desarrollará mediante la creación de una comisión mixta que garantizará el seguimiento y la eficacia de las actuaciones.

"Para la Armada, el acuerdo significa sumar aliados leales, creativos y comprometidos; para las empresas, la posibilidad de acceder a un mercado exigente y demostrar su capacidad innovadora; y para la sociedad, avanzar en seguridad, autonomía estratégica y desarrollo económico real", ha concluido la consejera, quien ha agradecido el trabajo conjunto y la implicación del Arsenal en la materialización de esta iniciativa.