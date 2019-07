Conesa ofrecerá un nuevo documento programático la semana que viene a Cs para lograr la gobernabilidad

Publicado 06/07/2019 11:19:22 CET

MURCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE y candidato de esta formación a la Presidencia de la Comunidad, Diego Conesa, ha confirmado que su partido está trabajando este fin de semana en preparar un nuevo documento programático que ofrecerá previsiblemente a principios de la semana que viene a Ciudadanos con el fin de lograr un acuerdo de gobernabilidad.

En concreto, este nuevo ofrecimiento contendrá el programa electoral del PSRM-PSOE, incluye el documento que los socialistas llegaron a acordar con Cs poco después de las elecciones y también contempla "la inmensa mayoría de acuerdos programáticos de ese pacto PP-Cs, esas declaraciones de intenciones", según ha afirmado Conesa a los medios de comunicación poco antes de participar en el Comité Regional del PSRM-PSOE que se ha celebrado este sábado.

Conesa ha destacado que se trata del primer Comité Regional que el PSRM-PSOE celebra tras las pasadas elecciones autonómicas y municipales, en el que se "dará cuenta de los resultados". Después de 28 años, ha celebrado que será el primer Comité en el que "podamos decir que hemos ganado unas elecciones autonómicas, que hemos ganado en la inmensa mayoría de los municipios de la Región y que hemos ganado unas elecciones generales".

"Hoy vamos a rendir cuentas en un Comité Regional con victorias electorales después de tanto tiempo", ha celebrado el líder de los socialistas de la Región, quien ha avanzado que también se van a debatir en este evento las cuestiones programáticas y se va a plantear a todos los compañeros y compañeras "lanzar de nuevo un ofrecimiento a Ciudadanos de la Región de Murcia con un documento programático que estamos trabajando este fin de semana".

"Estamos trabajando en ello este fin de semana y espero tener el respaldo del partido para, a principios de la semana que viene, hacer llegar a Cs ese documento programático", según Conesa, que, acto seguido, buscará "otra forma de hacer las cosas mucho más seria y mucho más rigurosa, sin tanta escenografía". El objetivo, añade, es "hacer llegar esa propuesta de regeneración, de cambio y, sobre todo, de estabilidad institucional, a toda la sociedad civil y colectivos de la Región".

Al ser preguntado por si formalizará su candidatura a la Presidencia de la Comunidad aunque no tenga los apoyos suficientes, Conesa ha remarcado que es una facultad del presidente de la cámara autonómica, Alberto Castillo, de quien espera que "cumpla su palabra".

A este respecto, recuerda que Castillo ya ha anunciado en algunos medios que va a proponer esa primera ronda de contactos con los candidatos para el próximo día 15 de julio y, a partir de ahí, entiende que hará "rondas para tener mayorías".

"Lo que es cierto también es que hay que recordar que ya se ha hecho una investidura que ha sido fallida", según Conesa, quien ha subrayado que el candidato del PP, Fernando López Miras, "fracasó en las elecciones y también fracasó en la investidura porque aparentemente llevaba una mayoría y sabíamos claramente que no la tenía".

Ha destacado que el PSRM-PSOE podría "entender y asumir" que haya "un acuerdo o un pacto formal entre PP, Cs y Vox", de forma que no habría "más que hablar", a pesar de que no le gustaría. No obstante, ha vuelto a incidir en que "ya sí está claro que Vox es una pieza necesaria para ese acuerdo que han querido tapar descaradamente Cs y PP durante mucho tiempo". Por lo tanto, cree que Cs sigue manteniendo dos opciones: "o gobernar con Vox o gobernar con el PSOE".

Al ser preguntado por lo que el PSOE tiene en común con Cs después de que la formación naranja haya elaborado un programa coincidente con el PP y Vox, Conesa ha destacado que ese pacto es "una declaración de intenciones que podríamos firmar todos los partidos de la cámara", tal y como ya dijo en la sesión de investidura. "Son 72 puntos y me aventuro a que Podemos podría votar, incluso, a favor de 65 y el PSOE podría, incluso, ir a 69".

SITUACIÓN EN CARTAGENA*

Al ser preguntado por el ofrecimiento de la Alcaldía a Movimiento Ciudadano (MC) en Cartagena si renuncia el actual líder de esta formación, José López, Conesa ha aclarado que este plan se ha planteado "después de escuchar a la militancia", porque han sido junto a los simpatizantes y los votantes "los principales perjudicados de la decisión que se tomó el 15 de junio.

"A ellos hemos querido trasladar de nuevo la personalidad que siempre ha tenido el PSOE y sus militantes en esa ronda de seis asambleas abiertas gracias a las agrupaciones de Cartagena", según Conesa, quien reconoce que hay dos mandatos claros: "uno es que rechazan el pacto con el PP, el partido de las redes clientelares y el único partido de España condenado por corrupción".

A partir de ahí, explica que muchos de los militantes estiman que "hay un problema con José López para representar a la ciudad de Cartagena como alcalde". Por ello, el PSOE ofrece a la lista más votada, que es la de MC, que lidere "el cambio en Cartagena" con la alcaldía los próximos 4 años, y que José López "dé un paso atrás, en un acto de generosidad".

"Eso no es cuestión de degradar", ha aclarado Conesa, quien ha trasladado a José López que "estamos dispuestos a sentarnos en una mesa para marcar las directrices políticas en Cartagena".

"El ofrecimiento sigue ahí; se lo dije personalmente y ayer lo manifestó la gestora", según Conesa, quien destaca que está en las manos de MC "la posibilidad de un cambio, con el máximo respeto a todos y a la militancia que, en todo caso, será la que elija por primarias al futuro secretario o secretaria general".

En concreto, ha señalado que la militancia socialista será "la que dará el visto bueno, sí o no, a ese posible cambio y alternativa de MC y que, en todo caso, determinará la posición del PSOE para un cambio de Alcaldía en el municipio de Cartagena cuando llegue el momento".