Continúa activo el incendio de Los Garres (Murcia) que ya ha afectado a 177 hectáreas de terreno

Vista del incendio en Los Garres, a 2 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España) - DIMA - Europa Press

MURCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha informado, a través de su cuenta oficial en 'X', que el incendio de Los Garres continúa, a las 7.30 horas de este miércoles, activo y que ha afectado, hasta el momento, a 177 hectáreas de terreno.

A esa hora trabajaban en el incendio un total de seis brigadas forestales y dos de intervención rápida con técnicos y personal de coordinación; dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia con sus respectivas brigadas helitransportadas, bomberos del Consorcio y 200 militares y 70 medios de la Unidad Militar de emergencias (UME).

En la misma red social, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha agradecido, a primera hora de la mañana, "la gran labor de los profesionales que han trabajado sin descanso toda la noche, y que continúan sobre el terreno hasta su completa extinción".