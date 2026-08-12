Archivo - La creación de empresas sube un 24,4% en junio en la Región de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Murcia subió un 24,4% en junio en tasa interanual con un total 301 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 21, un 40% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de junio en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de junio, la creación de empresas en Murcia sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 301 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 36,74 millones de euros, lo que supone un 14,65% más que en el mismo mes de hace un año (36,58 millones de capital desembolsado).

De las 21 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Murcia, 8 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 12 restantes por otras causas.

La Rioja (+86,67%) Navarra (+78,21%) y Extremadura (+33,03%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Galicia y Comunitat Valenciana con retrocesos de un 13,37%, 11,45% y un 7,64%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Comunitat Valenciana (+52,08%), La Rioja (+50%) y Murcia (+40%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Extremadura y Castilla - La Mancha las que menos, con retrocesos de un 42,86%, 38,46% y un 8,82%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 23,7% en Murcia en junio, hasta las 73 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 99,05 millones de euros, cifra un 597,4% superior a la de junio del año anterior.

DATOS NACIONALES ---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de sociedades mercantiles

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