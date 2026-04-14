Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de cobre en transformadores de la comarca del Noroeste

1077796.1.260.149.20260414141938 Estado de uno de los transformadores asaltados para sustraer el cobre - GUARDIA CIVIL

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo asentado Murcia e integrado por tres personas especializadas en el robo de cable de cobre en transformadores eléctricos de la comarca del Noroeste, según informa la Benemérita.

La investigación, iniciada en 2025 bajo el Plan contra el robo de cobre, se ha saldado con la detención de los sospechosos como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El grupo actuaba principalmente en instalaciones eléctricas que abastecían a un polígono industrial de Moratalla. Los integrantes de la organización utilizaban un 'modus operandi' sofisticado al requerir conocimientos técnicos para desconectar los transformadores de la red.

Una vez inutilizados, volcaban la maquinaria para extraer el aceite refrigerante, vertiendo de forma indiscriminada al terreno alrededor de 4.000 litros de este material "altamente contaminante". Posteriormente, desmantelaban las estructuras para sustraer las bobinas de cobre.

La Guardia Civil estima que los daños patrimoniales causados superan los 250.000 euros.

ESTRUCTURA JERARQUIZADA Y ROLES DEFINIDOS

La investigación ha revelado que el grupo poseía una estructura jerarquizada con funciones específicas para cada miembro. Así, el cabecilla, que tenía una orden judicial de ingreso en prisión, coordinaba la logística, vigilancia y almacenamiento.

Un segundo integrante, que aprovechaba permisos penitenciarios para delinquir, ejercía como especialista en el desmantelamiento técnico de los equipos; y el tercer implicado, sin antecedentes policiales, actuaba como intermediario en la venta del material para dificultar la trazabilidad del cobre sustraído.

El dispositivo policial ha permitido esclarecer hasta el momento cuatro delitos de robo con fuerza cometidos en los municipios de Moratalla y Murcia.

Los sospechosos fueron localizados en una vivienda de la pedanía de Sangonera la Verde y posteriormente sorprendidos mientras realizaban una venta de material sustraído en una nave industrial de El Palmar.

Durante la intervención, el líder de la trama trató de huir en un vehículo a gran velocidad antes de ser interceptado y detenido por los agentes.