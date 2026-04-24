Desarticulado Un Grupo Criminal Que Suministraba Combustible A Pateras Taxi En Águilas (Murcia) - GUARDIA CIVIL

ÁGUILAS (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a 14 personas, entre ellos el cabecilla, e investigado a otras cuatro en Águilas (Murcia) y Huércal Overa (Almería), pertenecientes a una organización criminal especializada en suministrar combustible a embarcaciones "petaqueo", utilizadas para el transporte irregular de personas en "pateras taxi" desde el norte de África hasta el litoral español.

En los tres registros practicados se han incautado más de 5.000 litros de gasolina, ocho vehículos, cinco embarcaciones, una moto de agua, un arma corta modificada para efectuar fuego real y munición, según han informado desde la Benemérita.

UNA RED ORGANIZADA PARA SOSTENER EL TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS

Los agentes detectaron un punto de almacenamiento de combustible 'guardería' al aire libre en la costa de Águilas (Murcia), junto con una embarcación que estaba siendo abastecida tras un desembarcado clandestino de migrantes en situación irregular.

Tras esta actuación se pudo constatar la existencia de una organización criminal que operaba de forma continua en enclaves estratégicos del litoral de Murcia y Almería. Estas zonas eran utilizadas como bases logísticas para garantizar tanto la llegada como el retorno de embarcaciones implicadas en el tráfico de personas.

DRONES, VIGILANCIA Y REPOSTAJES EN ALTA MAR

La organización contaba con una compleja infraestructura para desarrollar su actividad, con vehículos adaptados para transportar grandes cantidades de combustible, embarcaciones de alta potencia empleadas en repostajes en alta mar, drones utilizados para vigilar movimientos policiales, puntos de abastecimientos ocultos en calas aisladas, sistemas de vigilancia y contravigilancia, así como armas de fuego.

Asimismo, los agentes han comprobado diversas operaciones nocturnas en las que los integrantes de la organización efectuaban trasvases de combustible con gran rapidez y coordinación para evitar ser detectados.

TRAVESÍAS PELIGROSAS

La actividad estaba directamente vinculada a numerosos desembarcos de migrantes en situación irregular en el litoral del suroeste español. Estas travesías se realizaban en condiciones muy precarias, con embarcaciones sobrecargadas y sin medidas de seguridad, lo que suponía un grave riesgo para la vida de sus ocupantes. Este tipo de rutas ha estado relacionado con episodios con víctimas mortales.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la migración irregular y transporte y almacenamiento de sustancias explosivas.

La operación ha sido desarrollada por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en Murcia con la colaboración de la Policía Local de Águilas.