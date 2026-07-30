Desmantelan dos plantaciones de marihuana en Las Torres de Cotillas y detienen a una pareja - GUARDIA CIVIL MURCIA

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a una pareja en Las Torres de Cotillas en el marco de la operación 'Tiñosa', en la que ha desmantelado dos plantaciones de marihuana de interior e intervenido cerca de 500 plantas de cannabis, además de cuatro vehículos, según ha informado la Benemérita.

A los detenidos se les atribuye, de forma provisional, la presunta autoría de los delitos de cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, robo con fuerza y sustracción de vehículo.

La investigación se inició el pasado mes de junio, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana detectaron indicios de la posible existencia de cultivos ilícitos de marihuana en el municipio.

Las pesquisas llevaron a los agentes hasta dos inmuebles que, presuntamente, albergaban sendos invernaderos destinados al cultivo de cannabis en interior.

Durante la investigación, la Guardia Civil constató que ambas viviendas disponían de conexiones ilegales a la red eléctrica e identificó a sus usuarios, una pareja, uno de cuyos integrantes contaba con antecedentes delictivos.

Tras obtener los indicios necesarios, los agentes realizaron la entrada y registro de los inmuebles, donde localizaron dos invernaderos tipo 'indoor' con cerca de medio millar de plantas de marihuana y se incautaron de los sistemas de iluminación, calefacción, riego y ventilación utilizados para el cultivo.

En el operativo también fueron intervenidos cuatro vehículos, dos turismos y dos motocicletas, supuestamente utilizados por los arrestados.

Además, los investigadores recuperaron una motocicleta, diversas herramientas y un grupo electrógeno que habían sido sustraídos y que, una vez puestos a disposición judicial, fueron devueltos a sus propietarios.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar la posible implicación de los detenidos en otros hechos delictivos y esclarecer si existen más personas relacionadas con la actividad investigada.