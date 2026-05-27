Desmantelan un invernadero clandestino con 400 plantas de marihuana en una vivienda de Calasparra

Parte de las plantas de marihuana intervenidas en una vivienda del casco urbano de Calasparra (Murcia) - GUARDIA CIVIL

CALASPARRA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Local de Calasparra han desmantelado un invernadero con unas 400 plantas de marihuana en el interior de una vivienda ubicada en el casco urbano del municipio, según ha informado la Benemérita.

La operación 'Brünett' arrancó el pasado mes de marzo, cuando investigadores de sendos Cuerpos abrieron la operación para verificar una serie de indicios relacionados con la producción masiva de marihuana.

Los primeros pasos permitieron ubicar un inmueble en estado ruinoso que albergaba un invernadero clandestino destinado al cultivo de marihuana. Los agentes establecieron sobre él un dispositivo de vigilancia e identificaron a tres personas que se encargaban, presuntamente, del cuidado y vigilancia de la plantación.

Los individuos tomaban medidas de seguridad para dificultar su localización, incluida la ocultación de cualquier indicio que los relacionara con la actividad esclarecida.

El domicilio contaba con una conexión ilícita a la red eléctrica para dotar de energía a toda la instalación del invernadero clandestino, lo que suponía un importante riesgo para los vecinos.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, el equipo conjunto de investigación ha llevado a cabo la fase de explotación de la operación, en la que se ha practicado el registro de la vivienda, donde se ha desmantelado un invernadero clandestino dedicado al cultivo de marihuana.

En la actuación se ha incautado alrededor de 400 plantas de marihuana y todos los dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación que componían el invernadero desmantelado, cuya capacidad de cultivo anual ascendía a varios millares de plantas de cannabis.

La fase de explotación de la operación ha culminado con la localización de los tres sospechosos, dos de ellos detenidos y uno investigado como presuntos autores de delito contra la salud pública, por cultivo o elaboración de drogas y delito de defraudación de fluido eléctrico.

Los investigadores continúan con la operación abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones y actuaciones.

SEGUNDO GOLPE AL CULTIVO DE MARIHUANA EN EL ÚLTIMO MES

Se trata de la segunda operación contra el cultivo ilícito de marihuana desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Local de Calasparra.

A principios de mes, efectivos de ambos cuerpos desmantelaron otro invernadero instalado en una vivienda del casco antiguo calasparreño, que tenía cerca de un centenar de plantas de marihuana, y resultó detenida la persona que lo dirigía, como presunta autora de delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de droga; y delito de defraudación de fluido eléctrico.