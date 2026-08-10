Detenidas cuatro personas por un presunto caso de adopción ilegal de una niña de dos años en Totana

1109802.1.260.149.20260810101051 Archivo - Vehículo de Policía Nacional en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

La familia interesada había entregado ya 20.000 euros a la madre

TOTANA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas a las que imputa delitos de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad, implicados en una trama cuyo objetivo sería la entrega irregular de una niña de casi 2 años de edad para culminar un proceso ilegal de adopción al margen de los procedimientos administrativos establecidos, y previo pago de una importante cantidad de dinero.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia informó al Grupo de Menores de la Jefatura Superior de Policía de Murcia que los servicios sociales dependientes del Ayuntamiento de Totana habían detectado un posible caso de adopción ilegal entre dos familias de origen hondureño, y que incluso la familia interesada había entregado hasta la fecha un cantidad de 20.000 euros a la madre de la menor, según han informado desde la Policía Nacional.

Desde el nacimiento de la niña en el año 2024, la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación venía realizando un seguimiento y evaluación permanente de la situación familiar, estableciéndose diferentes procesos de intervención para garantizar su protección integral.

La investigación llevada a cabo desde el Grupo de Menores de la Policía Nacional permitió averiguar que los progenitores de la menor la habían ofrecido a una familia conocida, estableciéndose inicialmente una serie de pagos semanales y mensuales que les permitían visitar a la niña, asumiendo además todos los gastos relacionados con su manutención y crianza, así como de los presuntos trámites administrativos que se estaban realizando.

Además, la familia de origen hizo creer a la otra parte que el procedimiento estaba siendo realizado por una abogada especializada y que la supuesta directora de la guardería donde se encontraba la menor les confirmaría que todo el proceso era legal, llegando a recibir llamadas telefónicas falsas bajo la apariencia de legalidad.

Los agentes de la Policía Nacional, ante la grave situación de riesgo para la menor, en coordinación y colaboración permanente con los Servicios de Protección del Menor de la Consejería de Familia de la Región de Murcia, procedieron a la inmediata detención de los cuatro implicados, los progenitores y los aspirantes a la tutela irregular de la menor, imputándoles delitos de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad.