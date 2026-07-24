Detenido en Abanilla por robar en una vivienda, un centro educativo y un local de restauración - GUARDIA CIVIL DE MURCIA

ABANILLA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Abanilla han detenido a un vecino del municipio como presunto autor de tres robos con fuerza cometidos en apenas cuatro días en una vivienda, un centro educativo y un establecimiento de restauración de la localidad.

La investigación se inició a mediados de julio, después de que los agentes tuvieran conocimiento de los tres robos. Las primeras pesquisas y las inspecciones oculares realizadas permitieron comprobar similitudes en el modus operandi, por lo que los investigadores sospecharon que los hechos podían haber sido cometidos por una misma persona, según informa la benemérita.

En la vivienda fue sustraído un frigorífico, mientras que en el centro educativo desapareció un ordenador y se ocasionaron importantes daños materiales por la rotura de puertas y ventanas. En el establecimiento de restauración, el autor se apoderó de tres televisores y un teléfono móvil.

Los investigadores también comprobaron que en el centro educativo y en el local de restauración varios objetos habían sido desmontados y preparados junto a las salidas para facilitar su posterior sustracción.

Las indagaciones desarrolladas conjuntamente por la Guardia Civil y la Policía Local, junto con el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, permitieron identificar al presunto autor de los robos.

Posteriormente, ambos cuerpos establecieron un dispositivo de búsqueda que ha culminado con la localización y detención del sospechoso, un vecino de Abanilla con antecedentes por delitos de similar naturaleza.

Durante la operación se ha recueprado parte de los efectos sustraídos, entre ellos un frigorífico, un ordenador, tres televisores y un teléfono móvil, que ya han sido devueltos a sus propietarios.