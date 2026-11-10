Detenido en Alcantarilla el presunto autor de un robo con violencia a una menor y dos hurtos en un súper

1132471.1.260.149.20261110123232 El detenido custodiado por un agente - POLICÍA NACIONAL

ALCANTARILLA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Alcantarilla a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia y dos de hurto, después de que un agente de la Policía Local de Cieza que se encontraba fuera de servicio consiguiera interceptarlo.

Los hechos ocurrieron en el pasado 15 de octubre, sobre las 17.40 horas, cuando un individuo accedió a un establecimiento de alimentación y se aproximó a una mujer de avanzada edad que se encontraba en la zona de cajas para abonar su compra.

Aprovechando ese momento, el varón sustrajo el dinero que la víctima tenía preparado para realizar el pago y abandonó el supermercado, según ha informado el Cuerpo.

La víctima y otros testigos comenzaron a alertar de lo sucedido, circunstancia que fue observada por un agente de la Policía Local destinado en la localidad de Cieza que se encontraba fuera de servicio en las proximidades acompañado de su familia.

El agente procedió a interceptar y retener al individuo tras una persecución a la carrera con ayuda de un ciudadano que imparte clases en un gimnasio cercano y observó lo sucedido. Así, pudieron recuperar el dinero sustraído hasta la llegada de varias patrullas de la Policía Nacional, cuyos agentes se hicieron cargo de la intervención.

La posterior investigación permitió esclarecer un robo con violencia cometido el día anterior en el mismo supermercado, donde el detenido, presuntamente, se aproximó a una menor de 12 años que se encontraba haciendo cola en una de las cajas para pagar su compra y le dio un tirón de la cadena que llevaba en el cuello para despues huir del lugar.

El análisis de las cámaras de seguridad y pesquisas policiales permitieron identificar al detenido como el autor del hecho delictivo.

Los agentes consiguieron recuperar la cadena de oro, que el arrestado había vendido en un establecimiento de joyería de Alcantarilla, y esclarecer otro hurto cometido por el mismo autor el día 14 en el mismo supermercado.

El individuo, a quien se le imputa un delito de robo con violencia y dos de hurto, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó las medidas cautelares oportunas.