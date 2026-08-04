Detenido por asaltar a una anciana de 81 años y abandonarla malherida en Santiago de la Ribera (San Javier) - GUARDIA CIVIL MURCIA

SAN JAVIER (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un joven con antecedentes como presunto autor del robo con violencia cometido el pasado 5 de julio contra una mujer de 81 años en el paseo del Atalayón de Santiago de la Ribera, en el municipio de San Javier, a la que presuntamente arrebató el bolso de un tirón y dejó gravemente herida en el suelo.

La investigación, enmarcada en la operación 'Timamehis 26', permitió identificar al sospechoso gracias al análisis de las imágenes captadas por varias cámaras de videovigilancia situadas en las inmediaciones del lugar de los hechos, que resultaron determinantes para reconstruir sus movimientos antes y después del asalto, según la Guardia Civil.

La víctima paseaba sobre las 21.00 horas cuando fue sorprendida por el agresor, que le arrebató violentamente el bolso, en el que únicamente llevaba las llaves de su domicilio y un inhalador. La fuerza empleada provocó que la mujer cayera al suelo, mientras el autor huía a la carrera.

Varios viandantes auxiliaron a la octogenaria, que fue trasladada inicialmente al Hospital Los Arcos del Mar Menor y posteriormente al Hospital Virgen de la Arrixaca, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico y lesiones oculares y maxilofaciales.

Los investigadores identificaron al presunto autor como un joven con numerosos antecedentes por delitos de lesiones, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y tráfico de drogas. Tras varias semanas de búsqueda, fue localizado y detenido el pasado sábado, 1 de agosto, en las inmediaciones de un restaurante de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, después de que la Guardia Civil acudiera al lugar por la presencia de una persona en actitud violenta.

El arrestado ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia.