Detenido un hombre mientras robaba en el interior de dos vehículos en El Palmar (Murcia)

1133085.1.260.149.20261112102609 Policía tomando pruebas en uno de los vehículos - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón por la comisión de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, tras ser considerado el responsable de romper las ventanillas de dos vehículos estacionados en las inmediaciones de la avenida Primero de Mayo de El Palmar para robar en su interior.

Los agentes observaron durante su servicio a un varón que al percatarse de su presencia trató de no ser visto e intentó ocultarse. Estos procedieron a interceptarlo, encontrando entre sus pertenencias cuatro gafas de sol, tarjetas bancarias a nombre de otra persona y varios objetos cuya propiedad no pudo acreditar, según han informado desde el cuerpo policial.

Durante la identificación, otros agentes de la Policía Nacional localizaron dos vehículos estacionados en las inmediaciones con cristales de las ventanillas fracturados y el interior revuelto, pudiendo comprobar cómo varios de los objetos que portaba el detenido procedían de estos coches.

El varón, en posesión de multitud de antecedentes por la comisión de diferentes delitos, fue considerado el responsable de la sustracción de estos objetos, por lo que fue imputado por un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.