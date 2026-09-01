Detenido in fraganti por seis robos en coches aparcados junto a las playas de San Pedro del Pinatar - GUARDIA CIVIL MURCIA

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de San Pedro del Pinatar, ha detenido a un hombre de 67 años, vecino de Madrid, al que se atribuye la presunta autoría de seis robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en zonas próximas a las playas del municipio.

La investigación se inició a finales de julio, después de que varios vecinos y turistas denunciaran robos en sus vehículos mientras acudían a las playas de San Pedro del Pinatar.

Los agentes comprobaron que los turismos habían sido forzados mediante la fractura de los cristales delanteros y que se encontraban estacionados en lugares sin cámaras de seguridad próximas, lo que llevó a los investigadores a sospechar que podía tratarse del mismo autor, según ha informado la Benemérita.

La colaboración de un vecino resultó "crucial" para la investigación, según la Guardia Civil, al aportar una grabación en la que aparecía el sospechoso justo después de cometer uno de los robos.

A partir de estas imágenes, los agentes centraron la investigación en este individuo hasta lograr identificarlo. Finalmente, el hombre fue sorprendido in fraganti en el interior de un vehículo que acababa de forzar.

Durante la detención, los agentes le intervinieron una barra metálica y una mochila en la que llevaba diversos objetos presuntamente sustraídos, entre ellos teléfonos móviles, gafas, juegos de llaves, carteras y gorras.

El detenido ha quedado a disposición judicial como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza.