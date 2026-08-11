Detenido por permitir que su hijo de 12 años condujera un coche mientras él iba de copiloto

1110020.1.260.149.20260811110330 Archivo - Sucesos.- La Policía Nacional detiene al autor de dos robos con el método del tirón en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre por permitir que su hijo, de 12 años de edad, condujera un vehículo a motor mientras él iba de copiloto.

El hombre ha sido detenido como presunto colaborador necesario en la comisión de un delito contra la seguridad vial, según han informado desde el Cuerpo.

A través de una denuncia presentada en dependencias policiales, los agentes tuvieron conocimiento de un video donde aparecía un menor de edad conduciendo un coche en una vía transitada por otros vehículos y que incluso era alentado a aumentar la velocidad por un varón que se encontraba en el asiento del copiloto.

Los agentes comprobaron que el hombre que ocupaba el asiento del acompañante y que animaba al menor a conducir más rápido era su padre.

Una vez constatada la edad del conductor, al ser inimputable, se procedió a la detención del padre como cooperador necesario para la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial, delito cometido al permitir que su hijo condujera un coche por la vía pública cuando la edad requerida para hacerlo es 18 años y siendo titular del correspondiente carnet de conducir.

CONSECUENCIAS PARA LOS PADRES O TUTORES

La Policía Nacional ha señalado que las consecuencias a las que pueden enfrentarse los progenitores, tutores o personas responsables de un menor que, a sabiendas, le permiten conducir un vehículo, no se limitan a infracciones administrativas, ya que incurrirían en un delito contra la seguridad vial al convertirse en cooperadores necesarios.

Además, han destacado que se puede producir accidentes, con perjuicio no solo para los ocupantes del vehículo, sino también para el resto de usuarios de la vía y peatones, dando lugar a la posibilidad de que se den resultados mortales.

Desde la Policía Nacional han apelado a la responsabilidad y cautela de los adultos ante esta práctica, para que se valore previamente las posibles consecuencias legales y personales que pueden conllevar este tipo de acciones.