Detenidos en Abarán dos hermanos por extorsionar a un vecino que pagó 40.000 euros por un préstamo de 10.000

ABARÁN (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos de 35 y 40 años por extorsionar, presuntamente, a un vecino de Abarán (Murcia) que llegó a pagar cerca de 40.000 euros para saldar un préstamo de 10.000, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició cuando un hombre denunció ante el Instituto Armado que había sufrido una serie de amenazas y coacciones por parte de dos hermanos que, años atrás, le habían prestado dinero.

La víctima relató que, pese a haber pagado en tiempo y forma los 10.000 euros que en su día le prestaron, continuaban reclamándole dinero. Los sospechosos le decían que la deuda aún no estaba saldada y que lo estaría cuando ellos lo dijesen.

El denunciante llegó a referir un episodio en el que lo introdujeron contra su voluntad en un coche, lo trasladaron hasta un lugar apartado de la sierra de Blanca, lo golpearon y le quitaron su tarjeta bancaria para sacar mensualmente dinero de su cuenta.

Durante varios años, las amenazas y la extorsión se fueron perpetuando, de tal forma que la víctima llegó a pedir tres préstamos bancarios por un valor total de 30.000 euros, aunque la deuda nunca parecía terminar.

El operativo establecido por la Guardia Civil ha culminado cuando los agentes han intervenido mientras se producía un encuentro entre la víctima y los sospechosos quienes, al parecer, pretendían que les entregase otra tarjeta bancaria y el pin para continuar retirando dinero de sus cuentas.

La Guardia Civil ha detenido a los dos hermanos como presuntos autores de los delitos de extorsión, lesiones y detención ilegal.