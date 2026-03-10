Detenidos dos experimentados delincuentes por 13 robos en viviendas de Caravaca y Bullas (Murcia)

1067523.1.260.149.20260310121420 Los dos detenidos en el marco de la operación 'Mirillador' - GUARDIA CIVIL

MURCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos experimentados delincuentes de 37 y 40 años, vecinos de Cehegín y Barcelona, a los que se atribuye la presunta autoría de 13 delitos de robo con fuerza en viviendas de los municipios murcianos de Caravaca de la Cruz (9) y Bullas (4).

La operación 'Mirillador' arrancó a finales de 2025, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de una serie de robos que habían generado cierta preocupación entre los vecinos, según ha informado la Benemérita.

Los robos se cometían aprovechando cortas ausencias de los domicilios, si bien en alguna ocasión intentaron robar con los moradores dentro.

La inspección ocular permitió conocer que los ladrones actuaban con un 'modus operandi', ya que primero rompían la mirilla de la puerta para comprobar si había alguien dentro y ver si había algún tipo de sistema de seguridad y después fracturaban el bombín de la cerradura y entraban al domicilio.

Los investigadores sospecharon que detrás de estos hechos se encontraba un grupo organizado especializado, de manera que establecieron dos líneas de investigación: una dirigida a recabar información de posibles testigos y cámaras de videovigilancia y otra centrada en localizar los objetos robados.

Las pesquisas dieron sus frutos con la identificación de los vehículos en los que se desplazaban los presuntos delincuentes, que figuraban como alquilados en los aeropuertos de Valencia y Barcelona.

La Guardia Civil contó con la colaboración de las policías locales de Caravaca de la Cruz y Bullas, que aportaron información relevante sobre los movimientos de los sospechosos en fechas y horarios coincidentes con los robos.

Los agentes dieron con un domicilio en Cehegín, donde residía uno de los sospechosos, mientras que el otro vivía en Barcelona. De esta forma, ambos mantenían su itinerancia delictiva por el Levante español, lo que les facilitaba la venta de objetos robados en cualquier localidad.

Según se desprende de la investigación, se trata de dos experimentados delincuentes con un abultado historial delictivo por delitos de la misma naturaleza cometidos en la Comunidad Valenciana y Cataluña.