Detenidos dos vecinos de Cartagena por robar 200 kilos de cable de cobre en el Valle de Escombreras

1133105.1.260.149.20261112110131 Un agente de la Guardia Civil junto al cable almacenado en bobinas de madera - GUARDIA CIVIL

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Cartagena (Murcia) como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y receptación tras sustraer supuestamente 200 kilos de cable de cobre 'desnudo' de unas instalaciones industriales estratégicas en el Valle de Escombreras.

El material, empleado habitualmente en conexiones a tierra, ya ha sido recuperado en una chatarrería de la comarca y devuelto a la empresa perjudicada, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La investigación del Equipo ROCA (contra robos en el campo) arrancó el pasado mes de septiembre, cuando los agentes comprobaron que los asaltantes habían cortado el vallado perimetral del recinto para llevarse el cable almacenado en bobinas de madera.

En la inspección del lugar se hallaron herramientas de corte, una linterna, prendas de vestir, rollos ocultos entre la vegetación y restos de cinta de embalaje.

Las pesquisas se centraron en dos hombres que habían sido identificados por una patrulla de Seguridad Ciudadana durante la madrugada del robo en las inmediaciones del polígono industrial. Ambos vestían ropas que dificultaban su identificación, llevaban guantes y viajaban en un vehículo al que le habían retirado los asientos traseros para ganar capacidad de carga.

Tras rastrear los centros de reciclaje metálico del Campo de Cartagena, los investigadores localizaron los 200 kilos de cable sustraído en uno de estos establecimientos. Uno de los rollos conservaba una atadura con cinta de embalaje idéntica a los fragmentos recogidos en la empresa asaltada, lo que permitió vincular a los dos sospechosos con los hechos y proceder a su detención.

Esta actuación se suma a la reciente operación 'Ecopinwi', en la que el mismo Equipo ROCA investigó a una decena de personas por la apropiación indebida de 800 kilogramos de cobre sustraídos en una obra de Alicante y recuperados en un centro de gestión de residuos de Caravaca de la Cruz.