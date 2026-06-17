Detienen en Cartagena a dos integrantes de un grupo criminal especializado en robo en viviendas habitadas

1096941.1.260.149.20260617104032 Efectos recuperados en la operación - POLICÍA NACIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos integrantes de un grupo criminal itinerante especializado en la comisión de robos con fuerza, tras ser considerados los presuntos autores de robos en viviendas habitadas en Cartagena, según ha informado el Cuerpo.

La investigación, desarrollada desde la Comisaría de Cartagena a raíz de varios robos en domicilios situados en zonas residenciales de alto poder adquisitivo, culminó con la detención de dos hombre que para perpetrar los delitos utilizaban un 'modus operandi' muy especializado conocido como 'timbrero'.

Este método consiste en que varios integrantes del grupo criminal acceden al interior de los edificios mientras otro permanece en el exterior realizando labores de vigilancia y efectuando llamadas a los porteros automáticos de las viviendas, con el fin de comprobar si hay respuesta de los moradores o perciben algún ruido, determinando si la vivienda se encuentra desocupada.

Una vez elegido el inmueble, los autores utilizaban métodos de apertura denominados "de habilidad" que requieren un elevado grado de especialización y permiten manipular cerraduras sin dejar signos evidentes de forzamiento.

Tras establecer un dispositivo de seguimiento y vigilancia desarrollado durante varios días en la calle Reina Victoria de Cartagena, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de estas dos personas cuando estaban preparando la comisión de un nuevo robo.

Durante la intervención se incautaron diversos efectos utilizados en los robos como ropa para disfrazarse, gafas, dinero, teléfonos móviles, un vehículo, ganzúas y plásticos empleados para la apertura de puertas.

Finalmente, los dos detenidos, a quienes se les imputan tres presuntos delitos de robo con fuerza, fueron puestos a disposición judicial, donde se decretó la medida cautelar de prohibición de entrada en la ciudad.