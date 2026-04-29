Detienen en Cieza (Murcia) a un corredor de seguros por beneficiarse de la indemnización de un cliente

Un agente de la Guardia Civil trabaja en la investigación - GUARDIA CIVIL

El arrestado desvió el dinero a la cuenta de una persona con la que tenía una deuda pendiente

CIEZA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Cieza (Murcia) a un agente de seguros de 43 años, por, presuntamente, beneficiarse de la indemnización por el siniestro de un vehículo que le correspondía a un cliente. Al varón se le atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa y falsedad documental, según ha informado la Benemérita.

La investigación se inició en octubre del pasado año, cuando un vecino de Cieza denunció tener pendiente el cobro de cerca de 1.600 euros por un accidente de tráfico en el que su vehículo resultó 'siniestro total'.

La demora del ingreso del dinero hizo que llamase a la compañía aseguradora, que le respondió afirmando que la transferencia se había hecho semanas atrás.

Investigadores de la Guardia Civil recabaron la póliza de seguro y otra documentación de interés. De esta forma, detectaron que los datos de la cuenta bancaria en la que debía haberse ingresado el dinero de la indemnización habían sido cambiados y en su lugar aparecía otra cuenta a nombre de un vecino de Abarán.

La investigación desarrollada permitió averiguar que detrás de esta estafa podía encontrarse un agente de seguros. Según se desprende de la investigación, el sospechoso accedió a los sistemas de gestión, modificó deliberadamente el expediente del siniestro, cambiando los datos bancarios del cliente e introduciendo los de un tercero.

La Guardia Civil averiguó que el gestor tenía una deuda pendiente con esta persona por lo que desvió el pago de la indemnización a su cuenta para saldarla. De este modo, utilizó el dinero que debía haber llegado al cliente para satisfacer sus compromisos personales.

Los investigadores conocieron que, además, este vecino de Abarán que recibió el dinero de la indemnización había denunciado meses atrás al gestor por cargar el cobro de pólizas de seguros a nombre de otras personas en su cuenta bancaria.