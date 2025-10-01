Dos detenidos por agredir con un arma blanca a otros dos varones en una discoteca en Alcantarilla (Murcia)

ALCANTARILLA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos responsables de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir supuestamente a otros dos varones con un arma blanca y amenazarles con un arma de fuego en el interior del baño de una discoteca en Alcantarilla (Murcia).

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto, de madrugada, cuando una de las víctimas se encontraba con otro hombre en el cuarto de aseo. En ese momento accedieron al lugar los detenidos, que les agredieron con un arma blanca tipo mariposa y les amenazaron con un arma de fuego.

Esto causó lesiones de gravedad por las que las dos víctimas tuvieron que ser asistidas en un centro hospitalario, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

A raíz de la denuncia, la Policía Nacional inició diferentes líneas de investigación y consiguió identificar a los presuntos agresores, que fueron detenidos en la ciudad de Murcia y después puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.