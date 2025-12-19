Educación aprueba los nuevos modelos de exámenes prácticos de las oposiciones a docentes 6 meses antes de las pruebas

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, preside la Mesa Sectorial de Educación en la que se han aprobado los nuevos modelos de exámenes prácticos de las oposiciones a docentes - CARM

MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha aprobado los nuevos modelos de los exámenes prácticos, por especialidades, de las oposiciones a docentes, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero Víctor Marín, que ha presidido la Mesa Sectorial de Educación, ha indicado que "los opositores conocen el modelo de examen práctico con la suficiente antelación, ya que aún quedan seis meses para las oposiciones, que se realizarán en el mes de junio de 2026".

La convocatoria de oposiciones, que incluye la descripción de los nuevos exámenes prácticos por especialidades, tendrá que ser aprobada en Consejo de Gobierno.

Los exámenes prácticos incorporan la opcionalidad con el fin de que los opositores puedan escoger entre varias opciones o preguntas.

Otra de las novedades es que las pruebas prácticas en todas las especialidades tendrán una duración de dos horas y media.

El ejercicio práctico será diseñado por una comisión formada por cinco miembros del tribunal, hasta el momento se encargaba sólo el presidente del tribunal 1 de cada especialidad.

Además, la convocatoria de oposiciones recoge los criterios de valoración por especialidad del examen práctico, los criterios de valoración del tema escrito y los de la exposición oral, tanto la defensa de la programación como la unidad didáctica.

Los exámenes se harán en papel autocopiable, para que los candidatos puedan llevarse copia del ejercicio que han realizado.

Marín ha destacado que "trabajamos para que las pruebas sean más transparentes y objetivas, dentro de las competencias que tiene la Comunidad en las oposiciones. Desde el Gobierno regional hemos exigido en varias ocasiones una revisión urgente del modelo de acceso a la función pública docente que compete exclusivamente al Ministerio de Educación, porque la normativa de acceso tiene cerca de 20 años y es obsoleta".

La próxima convocatoria de oposiciones corresponde al cuerpo de Maestros y se celebrará el próximo año, con la convocatoria de 1.607 plazas. Se trata de la mayor oferta de plazas de la historia de todos los cuerpos en la Región de Murcia, superando a la de este año para Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos, que ascendió a 1.595 plazas.

El objetivo de esta convocatoria es garantizar la estabilidad del personal docente y reducir la tasa de interinidad al 8 por ciento, como marca la Unión Europea.

"El Gobierno regional trabaja en la convocatoria de más de 6.000 plazas a lo largo de esta legislatura", ha precisado Marín.