El ex alcalde de Cartagena José López califica de "error histórico" la moción de censura contra Arroyo

Archivo - El ex alcalde de Cartagena, José López - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo
CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)
El ex alcalde de Cartagena, José López, se ha mostrado en contra de la moción de censura presentada por su antiguo partido MC Cartagena contra la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo.
López ha calificado la iniciativa de "error histórico" ya que considera que no es "una alternativa seria de gobierno" sino "una operación contra natura, sostenida por una mezcla de signas, intereses y trayectorias políticas incompatibles".
Para López "el mayor error" lo comete MC Cartagena, que se ha unido a Sí Cartagena, PSOE y dos ex ediles de Vox. En este sentido, ha señalado que MC nació "para defender los intereses de Cartagena y representar el cartagenerismo político", por lo que no estima apropiado que "hipoteque su credibilidad" con partidos de ideología contraria "que en el pasado contribuyeron a traicionarlo o vilipendiarlo".
Al hilo, López ha indicado que si MC, partido que prometió no pactar "con quienes le dieron la espalda", impulsa esta moción "estará traicionando sus propios principios, su palabra y a muchos votantes que confiaron en una opción cartagenerista independiente, limpia y coherente".
"Cartagena necesita estabilidad, proyecto y defensa real de sus intereses. No un gobierno nacido de acuerdos imposibles, dependientes de contradicciones ideológicas y condenados a anteponer el reparto de poder al interés general", ha subrayado.
Para López, esta moción puede dar a MC una alcaldía "temporal" pero ha sostenido que puede costarle la confianza de sus votantes. "Cuando un partido sacrifica sus principios para alcanzar el poder, deja de ser alternativa y empieza a parecerse a todo aquello que decía combatir", ha añadido.
El ex regidor de la ciudad portuaria ha pedido a MC que "mida bien el daño", no solo de cara a las elecciones de 2027, "sino al futuro del cartagenerismo como opción política creíble".
Asimismo, ha apuntado que el municipio no necesita "un líder de desmesurado ego y ambición, que lleva 11 años viviendo de lo público y quiere seguir haciéndolo muchos años más".
"Cartagena necesita coherencia, firmeza y respeto a la palabra dada", ha concluido.
El comunicado de López se suma al de Ana Belén Castejón, la secretaria general de Sí Cartagena, con quien gobernó en coalición cuando esta formaba parte del PSOE. Castejón expresó este martes su rechazo a la moción en contra de Arroyo al considerarla "equivocada y tomada a destiempo".